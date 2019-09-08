Как стильно носить комбинезон из денима: пример Моники Беллуччи

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Моника Беллуччи
Моника Беллуччи / www.gettyimages.com

Итальянская актриса Моника Беллуччи, которая в рамках Венецианского кинофестиваля представляла фильм режиссера Гаспара Ноэ "Необратимость" (Irréversible), поехала на парижский фестиваль L'Etrange в Forum Des Image на специальный показ ленты.

Во время Венецианского кинофестиваля Моника Беллуччи выходила на красную дорожку в компании своего бывшего мужа Венсана Касселя, с которым они сыграли главные роли в фильме "Необратимость" 2002 года. Однако экс-любовники вдвоем на фото не позировали, лишь с режиссером Гаспаром Ноэ.

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В Париже на фестиваль L'Etrange в Forum Des Image Кассель не пожаловал, а итальянка Моника таки посетила мероприятие. Для выхода актриса надела джинсовый комбинезон с поясом на талии и черные босоножки на танкетке.

Звезда распустила длинные волосы и сделала легкий макияж с акцентом на глазах.

Моніка Беллуччі

Моника Беллуччи / Getty Images

В фильме "Необратимость" рассказывается в обратном хронологическом порядке о супругах Алекс (Моника Беллуччи) и Маркусе (Венсан Кассель). Влюбленные узнают, что Алекс беременна, впоследствии они идут на вечеринку, где после сильной ссоры женщина решает вернуться домой. По дороге на главную героиню нападает насильник и убивает Алекс.

В новой версии ленты режиссер решил оставить хронологический порядок.

Моніка Беллуччі
Моника Беллуччи и Гаспар Ноэ / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Моника Беллуччи Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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