Как стильно носить красные туфли в стиле 60-х: пример Эль Фаннинг

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Эль Фаннинг
Эль Фаннинг / www.gettyimages.com

В Каннах, где проходит знаменитый кинофестиваль, собралось немало знаменитостей. Звезды шоу-бизнеса тщательно ищут наряды не только для красных дорожек, но и готовят стильные комплекты для дневных прогулок.

Актриса Эль Фаннинг попала в объективы папарацци на набережной Круазетт – роскошном районе в Каннах.

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Звезда для выхода подготовила образ в стиле 60-х. Эль надела белое платье длинны меди с черным поясом и жакетом. Завершили образ очки в белой оправе и лаковые остроносые туфли на высоких каблуках красного цвета.

Ель Фаннінг
Эль Фаннинг / Getty Images

Легкая укладка и естественный макияж прекрасно дополнили образ Эль Фаннинг.

Ель Фаннінг
Эль Фаннинг / Getty Images

Ель Фаннінг
Эль Фаннинг / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle Каннский кинофестиваль Мода Голливуд Стиль и мода LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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