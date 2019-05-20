Как стильно носить красные туфли в стиле 60-х: пример Эль Фаннинг
В Каннах, где проходит знаменитый кинофестиваль, собралось немало знаменитостей. Звезды шоу-бизнеса тщательно ищут наряды не только для красных дорожек, но и готовят стильные комплекты для дневных прогулок.
Актриса Эль Фаннинг попала в объективы папарацци на набережной Круазетт – роскошном районе в Каннах.
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Звезда для выхода подготовила образ в стиле 60-х. Эль надела белое платье длинны меди с черным поясом и жакетом. Завершили образ очки в белой оправе и лаковые остроносые туфли на высоких каблуках красного цвета.
Эль Фаннинг / Getty Images
Легкая укладка и естественный макияж прекрасно дополнили образ Эль Фаннинг.
Эль Фаннинг / Getty Images
Эль Фаннинг / Getty Images