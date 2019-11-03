Как стильно одеться беременным: три нежных casual-образа от модели Бар Рафаэли

Израильская супермодель Бар Рафаэли, которая вскоре станет мамой в третий раз, демонстрирует, как можно одеваться беременным стильно и комфортно.

На своей странице в инстаграме Бар Рафаэли показала три новых образа для прогулок. Заметим, что такие наряды женщина может одевать и после рождения ребенка, ведь они не являются облегающими и могут выглядеть идеально на любой фигуре.

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Флористический принт

Первый нежный и романтичный look беременной Рафаэли состоит из легкого не облегающего платья молочного оттенка с цветочным принтом. Летом платье можно дополнить удобными босоножками, а осенью, как сделала Бар, завершить "аутфит" черными ботфортами и собрать волосы в пучок.



Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Акцент на цвет

Для вечернего выхода Бар Рафаэли примерила очаровательное черно-красное платье длины макси также с растительным принтом. В завершение – малиновая помада, которая сделала акцент на губах модели.



Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Легкость и простота

Ведущая международного песенного конкурса Евровидение-2019 для дневных выходов одевается так, чтобы она чувствовала себя удобно и комфортно. В то же время платья в стиле бохо делают образ стильным и идеально подходят для летних прогулок.

Добавим, что 34-летняя знаменитость, которая в 2016 году родила первую дочь Лив и в следующем году девочку Эль от мужа Ади Эзры, рассказала о своей третьей беременности в ролике в Instagram. "Упс, я снова сделала это", – с юмором добавила Бар Рафаэли.



Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli