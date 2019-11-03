Как стильно одеться беременным: три нежных casual-образа от модели Бар Рафаэли

5 Читати новину українською
Бар Рафаэли
Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Израильская супермодель Бар Рафаэли, которая вскоре станет мамой в третий раз, демонстрирует, как можно одеваться беременным стильно и комфортно.

На своей странице в инстаграме Бар Рафаэли показала три новых образа для прогулок. Заметим, что такие наряды женщина может одевать и после рождения ребенка, ведь они не являются облегающими и могут выглядеть идеально на любой фигуре.

Читайте также: Беременная Бар Рафаэли в коротком платье похвасталась большим животом: фото

Флористический принт

Первый нежный и романтичный look беременной Рафаэли состоит из легкого не облегающего платья молочного оттенка с цветочным принтом. Летом платье можно дополнить удобными босоножками, а осенью, как сделала Бар, завершить "аутфит" черными ботфортами и собрать волосы в пучок.

Бар Рафаелі
Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Акцент на цвет

Для вечернего выхода Бар Рафаэли примерила очаровательное черно-красное платье длины макси также с растительным принтом. В завершение – малиновая помада, которая сделала акцент на губах модели.

Бар Рафаелі
Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Легкость и простота

Ведущая международного песенного конкурса Евровидение-2019 для дневных выходов одевается так, чтобы она чувствовала себя удобно и комфортно. В то же время платья в стиле бохо делают образ стильным и идеально подходят для летних прогулок.

Добавим, что 34-летняя знаменитость, которая в 2016 году родила первую дочь Лив и в следующем году девочку Эль от мужа Ади Эзры, рассказала о своей третьей беременности в ролике в Instagram. "Упс, я снова сделала это", – с юмором добавила Бар Рафаэли.

Бар Рафаелі
Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

blog_ava
Авто разорвало пополам: в Киеве произошла смертельная авария – фото и видео 18+
сегодня
909
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Звездные мамы Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
1 ноября 20:15 Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
Уляна Журба 164
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
1 ноября 12:00 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 3522
Хеллоуин-2019: какие шокирующие и неожиданные образы выбрали звезды в вечер "всех святых" – фото
1 ноября 11:59 Хеллоуин-2019: какие шокирующие и неожиданные образы выбрали звезды в вечер "всех святых" – фото
1257
Королева Хеллоуина Хайди Клум: 6 впечатляющих перевоплощений супермодели
1 ноября 11:10 Королева Хеллоуина Хайди Клум: 6 впечатляющих перевоплощений супермодели
Юлія Девда 367
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 1 – 3 ноября
1 ноября 09:53 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 1 – 3 ноября
149
Новости
Больше новостей
Залиште відгук