Как стильно одеться зимой: подборка образов от модели Рози Хантингтон-Уайтли
Ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли поделилась со своими поклонниками советами относительно зимнего гардероба.
Варианты аутфитов Рози опубликовала на своей странице в Instagram.
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Модель показала четыре casual-образа из базового гардероба, которые можно смело надевать каждый день.
Шуба из искусственного меха
Хантингтон-Уайтли соединила объемную длинную шубу с сумкой в тон с классическими джинсами и черной водолазкой.
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram @rosiehw
Черное пальто
Классика всегда в тренде. Обычное базовое пальто черного цвета выглядит лаконично, но со вкусом. Образ завершили джинсы, ботильоны и объемный серый свитер.
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram @rosiehw
Жакет и свитер
Модель предложила совместить узкие джинсы и ботфорты с объемным верхом.
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram @rosiehw
Жакет и водолазка
Совсем иначе выглядит тот же жакет, если под него надеть базовую черную водолазку.
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram @rosiehw