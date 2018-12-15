Как стильно одеться зимой: подборка образов от модели Рози Хантингтон-Уайтли

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Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram @rosiehw

Ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли поделилась со своими поклонниками советами относительно зимнего гардероба.

Варианты аутфитов Рози опубликовала на своей странице в Instagram.

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Модель показала четыре casual-образа из базового гардероба, которые можно смело надевать каждый день.

Шуба из искусственного меха

Хантингтон-Уайтли соединила объемную длинную шубу с сумкой в тон с классическими джинсами и черной водолазкой.

Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram @rosiehw
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram @rosiehw

Черное пальто

Классика всегда в тренде. Обычное базовое пальто черного цвета выглядит лаконично, но со вкусом. Образ завершили джинсы, ботильоны и объемный серый свитер.

Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram @rosiehw
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram @rosiehw

Жакет и свитер

Модель предложила совместить узкие джинсы и ботфорты с объемным верхом.

Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram @rosiehw
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram @rosiehw

Жакет и водолазка

Совсем иначе выглядит тот же жакет, если под него надеть базовую черную водолазку.

Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram @rosiehw
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram @rosiehw

Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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