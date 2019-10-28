Как стильно выглядеть на Хэллоуин: пример участников шоу "Танцы со звездами 2019"
В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают мистический праздник Хэллоуин. Традиции американцев уже несколько лет повторяют в Украине, а в этот вечер устраивают грандиозные костюмированные вечеринки. Какие же костюмы можно примерить на Хэллоуин – смотрите в подборке фото с мистического вечера на "Танцах со звездами 2019".
Как известно, 27 октября в Украине прошел один из самых непредсказуемых выпусков проекта "Танцы со звездами 2019". Шоу прошло в стиле Хэллоуина, а участники потрясли невероятными перевоплощениями. Так, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар превратились во влюбленных зомби, которые решили пожениться, Евгений Кот и Ксения Мишина – в змея и Еву, а Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – в героев мультфильма "Тайна Коко".
Читайте также: "Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: мистические постановки и перевоплощения в стиле Хеллоуина
Но не только участники вышли в прямой эфир в мистических образах. Судьи и ведущие тоже ошеломили зрителей неожиданными перевоплощениями, которые можно повторить на Хэллоуин. Как звезды выглядели в 10 выпуске "Танцев со звездами 2019" – смотрите в материале LifeStyle 24.
Тина Кароль в образе ангела
MARUV – Медуза Горгона
Звездные судьи шоу
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар
Илона Гвоздева и Владимир Остапчук
Даниэль Салем и Юлия Сахневич
Евгений Кот и Ксения Мишина
Алексей Яровенко и Алена Шоптенко
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров
Елена Кравец
Выбор редакции
-
Роскошь, блеск и смелые декольте: как выглядели звезды на красной дорожке Governors Awards 2019сегодня , 14:01
-
Джулии Робертс – 52: 7 лучших ролей актрисы, которые вы обязаны увидетьсегодня , 11:22
-
"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: мистические постановки и перевоплощения в стиле Хеллоуина27 октября , 23:29