Как стильно выглядеть на Хэллоуин: пример участников шоу "Танцы со звездами 2019"

В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают мистический праздник Хэллоуин. Традиции американцев уже несколько лет повторяют в Украине, а в этот вечер устраивают грандиозные костюмированные вечеринки. Какие же костюмы можно примерить на Хэллоуин – смотрите в подборке фото с мистического вечера на "Танцах со звездами 2019".

Как известно, 27 октября в Украине прошел один из самых непредсказуемых выпусков проекта "Танцы со звездами 2019". Шоу прошло в стиле Хэллоуина, а участники потрясли невероятными перевоплощениями. Так, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар превратились во влюбленных зомби, которые решили пожениться, Евгений Кот и Ксения Мишина – в змея и Еву, а Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – в героев мультфильма "Тайна Коко".

Читайте также: "Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: мистические постановки и перевоплощения в стиле Хеллоуина

Но не только участники вышли в прямой эфир в мистических образах. Судьи и ведущие тоже ошеломили зрителей неожиданными перевоплощениями, которые можно повторить на Хэллоуин. Как звезды выглядели в 10 выпуске "Танцев со звездами 2019" – смотрите в материале LifeStyle 24.

Тина Кароль в образе ангела

MARUV – Медуза Горгона

Звездные судьи шоу

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук

Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Евгений Кот и Ксения Мишина

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Елена Кравец