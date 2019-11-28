Как стильно выглядеть на Рождество: эффектный пример Дакоты Джонсон

Голливудская актриса Дакота Джонсон каждый раз поражает общественность своими публичными выходами. Звезда "50 оттенков серого" посетила популярное шоу, где показала идеальный рождественский образ.

Дакота Джонсон стала приглашенной гостьей шоу ведущей Эллен Дедженерес. Телевизионный проект имеет бешеную популярность в США, а отрывки эксклюзивных интервью описывают чуть ли не все знаменитые таблоиды.

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Для праздничного рождественского выпуска 30-летняя актриса выбрала особый образ. Дакота Джонсон предстала перед камерами в стильном твидовом костюме, который состоял из миди-юбки и жакета. Клетчатый красно-черный наряд знаменитость выбрала из коллекции Alessandra Rich. Рождественский образ Дакота дополнила босоножками на каблуках, стоимость которых составляет около 400 долларов.



Дакота Джонсон на шоу Эллен Дедженерес / Twitter / @WorldOfDakota



Рождественский образ Дакоты Джонсон / Twitter / @WorldOfDakota

Это не первый раз Дакота Джонсон принимает участие в телевизионном проект Эллен. Однако этот визит к телеведущей актриса, вероятно, запомнит. Все потому, что во время шоу журналистка поинтересовалась, как развиваются ее отношения с солистом группы Coldplay Крисом Мартином. СМИ не успевают за развитием их романа, ведь инсайдеры то говорят о разрыве, то о предстоящей свадьбе. Однако ответа от Дакоты Джонсон она не получила, а актриса перевела тему беседы на новый фильм с ее участием – "Арахисовый сокол".

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Стильный выход Дакоты Джонсон / Twitter / @WorldOfDakota