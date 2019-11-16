Как стильно выглядеть осенью: эффектный пример Иванки Трамп

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Иванка Трамп в трендовом наряде / Instagram / @ivankatrump

Знаменитая американка и советник президента США Иванка Трамп любит поражать своих поклонников трендовым нарядом. На днях политик в очередной раз продемонстрировала роскошный образ, который можно найти в любой дизайнерской коллекции.

15 ноября Иванка Трамп осуществила запланированный визит в Национальный институт обзора в Google. Там представительница Белого дома приняла участие в пресс-конференции, во время которой обсудила, как улучшить условия предоставления отпуска по семейным обстоятельствам. Кроме этого, Иванка Трамп подняла тему дошкольного образования и доступных медицинских услуг.

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Все вопросы, которые политик решила обсудить с журналистами, были актуальными и давно становились топовыми в американских СМИ. Иванка Трамп представила программу преодоления социальных проблем, которую намерен ввести Дональд Трамп.

Однако не только знаковая встреча привлекла внимание журналистов LifeStyle 24, но и трендовая наряды знаменитой модницы. Иванка Трамп предстала перед журналистами в теплом свитере голубого цвета и легкой юбке с плиссировкой. К наряду политик подобрала туфли-лодочки и стильные украшения. Макияж с акцентом на глаза и укладка волос завершили эффектный look Иванки Трамп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

Как известно, такой монохромный образ является трендовым в этом сезоне. По словам дизайнера Андре Тана, можно сочетать наряды одинакового цвета и выглядеть в них стильно и эффектно. Это и доказала Иванка Трамп своим выходом и телеведущая Лилия Ребрик.

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Новости США Иванка Трамп
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