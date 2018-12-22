Как стильно выглядеть зимой: Маша Ефросинина продемонстрировала новый "лук"

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина часто делится со своими поклонниками советами в стиле "моя пятерка". Она рассказывает поклонницам, какие вопросы никогда не стоит задавать, что делать, когда разошлась с парнем, и другие. Также звезда любит делиться с "фолловерами" своими выходами на светские мероприятия, но на этот раз она продемонстрировала простой, но стильный зимний "лук".

Новый снимок звезда фильма "Приключения S Николая" опубликовала на своей странице в Instagram. Знаменитая телеведущая и основательница благотворительных мероприятий "Charity weekend" расслабленно сидела в кресле и улыбалась прямо в камеру. На фото Маша Ефросинина одета в максимально простой, но очень стильный "лук", который могут взять на заметку все любители красивого комфорта.

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Телеведущая предстала на фото в темно-синем свитере oversize с декоративными камнями около шеи. На фоне ярко-зеленого кресла ее образ выглядел очень эффектно, хотя состоял из базовых вещей. К темному свитеру Маша Ефросинина надела светлые джинсы и черные сапожки со шнуровкой. К слову, такую обувь в этом сезоне выбирают все знаменитости.