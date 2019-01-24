Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей

Модницы часто не любят зиму, ведь в эту пору года нужно выбирать: комфорт или эффектность. Однако и в теплом наряде можно выглядеть стильно и привлекательно – доказывают украинские и голливудские знаменитости.

Все девушки стремятся выглядеть роскошно при любых погодных условиях. В разгар зимы журналисты LifeStyle 24 подобрали для вас яркие примеры, которые докажут, что зимние вещи тоже могут быть стильными.

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Оля Цибульская

Трендом зимы 2019 года является искусственный мех. Поэтому знаменитости, которые выступают против насилия над животными, всячески поддерживают модный стиль, демонстрируя яркие примеры эко-шуб. К этой волне присоединились и отечественные модницы. В частности, певица Оля Цибульская приобрела во Львове зеленую шубку, которой с легкостью дополняет как элегантный образ, так и спортивный.

Оля Цибульская в шубе из искусственного меха / Instagram / @cybulskaya

Певица Оля Цибульская / Instagram / @cybulskaya

Фрида Аасен

Популярная модель Фрида Аасен тоже пополнила свой гардероб стильной эко-шубкой. К светлой верхней одежде она подобрала трендовые сапоги на каблуке и зауженные брюки. Сумочка от Chanel добавила образу манекенщицы роскоши.

Модель Фрида Аасен засветила зимний образ / Instagram / @frida_aasen

Кьяра Ферраньи

Итальянская блогерша Кьяра Ферраньи тоже присоединилась к ценителям эко-шуб. В ее гардеробе есть уже несколько таких изделий, которые невероятно подходят итальянской звезде.



Итальянский блогер засветила зимний наряд / Instagram / @chiaraferragni



Кmяра Ферраньи / Instagram / @chiaraferragni

Мелания Трамп

Еще одним трендом сезона являются теплые гольфы с широким хомутом. Такая одежда стильно подойдет как к брюкам, так и к юбке. Модный тренд охотно повторяет первая леди США Мелания Трамп. На торжественное открытие елки она вышла к американцам в белом пальто, гольфах и сапогах. Выглядела Мелания Трамп очень стильно, что отметили и модные критики.



Мелания Трамп на открытии главной елки / Getty Images

Мелания Трамп в зимнем наряде / Getty Images

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Наталья Могилевская

Подобный образ засветила певица Наталья Могилевская. Зимой артистка прогулялась по улице Киева в белом пальто, плиссированной юбке и стильных сапогах.



Наталья Могилевская показала зимний образ​/ Instagram / @ nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская примерила трендовый наряд / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Лилия Ребрик

Еще одним трендом 2019 года стали пуховики oversize. Такой наряд полюбила телеведущая Лилия Ребрик. В ее гардеробе уже есть пуховик серебряного и желтого цветов. Верхнюю одежду она сочетает с джинсами и удобной обувью.



Телеведущая Лилия Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Зимний стиль Лилии Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Ариана Гранде

А вот одна из самых популярных певиц мира Ариана Гранде стильно соединила пуховик с мини-платьем и ботфортами. Выглядела звезда очень эффектно.



Ариана Гранде / Instagram / @trendingdesigner