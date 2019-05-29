Как студентка колледжа: 54-летняя Сара Джессика Паркер прогулялась по Нью-Йорку

Знаменитая киноактриса из сериала "Секс и город" часто удивляет своих поклонников яркими и стильными образами, несмотря на свой возраст. На этот раз она превзошла саму себя, выбрав одежду в стиле студентки колледжа.

На The Daily Mail оставили несколько фотографий, как в эти дни она гуляла по мегаполису под зонтиком и встретила свою подругу. За разговарами папарацци и подхватили Паркер в молодежном наряде.

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Сара Джессика надела узкие джинсы оливкового цвета с лосинами под низом, светло-серую кофту, серые кроссовки и черный рюкзак, который она надела на плечо. Street-style образ она дополнила очками с черной оправой и украшениями на шее. Зонт Паркер тоже подобрала в тон – серую в черно-розовую полоску.



Сара Джесика Паркер в Нью-Йорке / The Daily Mail



Сара Джесика Паркер в Нью-Йорке / The Daily Mail



Сара Джесика Паркер в Нью-Йорке / The Daily Mail

Куда направлялась звезда – неизвестно, но такой образ 54-летней актрисы точно не оставил равнодушными миллионы фанатов.

Кто такая Сара Джессика Паркер?

Актриса, известная главными ролями в фильмах "Все дороги ведут в Рим", "Любовь и прочие неприятности", "Куда делись Морганы", "Я не знаю, как она делает это", "Испытание", "Комната наверху" и тому подобное. Знаковым для Сары Джессики Паркер было участие в сериале "Секс и город". Зажигательную блондинку Кэрри Брэдшоу полюбили все зрители, а саму актрису начали сравнивать с этим персонажем. Относительно личной жизни, Сара Джессика Паркер с 1997 года является женой актера Мэтью Бродерика. Вместе с мужем она воспитывает 3 детей.