Как сын Кьяры Ферраньи готовится ко дню рождения: трогательные видео

Год назад, 19 марта 2018 года, популярная итальянская блогер Кьяра Ферраньї родила своего первенца от мужа Федерико Лючии (Fedez). Мальчика назвали Лео (полное имя Леоне) и он уже стал звездой социальных сетей.

Так, звездные родители показали забавные видео в социальной сети Instagram, как Лео готовится к своему дню рождения. 19 марта малышу Кьяры Ферраньи исполняется один год.

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Так, на одном из видео Кьяра спрашивает сына, сколько лет ему будет и он показывает это на руках. Ролик понравился более 1 миллиону пользователей только в течение первых часов после публикации.

Смотрите видео с сыном Кьяры Ферраньи:

Не менее забавным видео стало о том, как 11-месячный мальчик пытается задувать свечи на торте.

"Мы учим его, как задувать свечи перед его днем рождения и он милейший", – подписала ролик Ферраньи.

Смотрите видео с сыном Кьяры Ферраньи: