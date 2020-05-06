Как теперь выглядит сын принца Гарри и Меган Маркл: новое видео, которое покорило сеть

Сегодня, 6 мая, единственный сын принца Гарри и Меган Маркл празднует первый день рождения. По случаю праздника звездная мама записала видео с Арчи Харрисоном, которое покорило сеть.

Как известно, в последний день марта принц Гарри и Меган Маркл официально оставили королевские обязанности и прекратили вести инстаграм-страницу. Поэтому поклонники герцогов Сассекских и представить не могли, как теперь выглядит маленький Арчи Харрисон. И открыть эту тайну решила звездная мамочка: на странице некоммерческой организации Save The Children UK Меган Маркл опубликовала очаровательное видео с сыном.

Интересно: Маленькому Арчи исполнился год: каким будет праздник сына принца Гарри и Меган Маркл

В сообщении отмечается, что автором ролика был принц Гарри. Он снял видео, когда жена читала имениннику сказку "Утка-кролик". На видео видно, насколько вырос правнук королевы Елизаветы II. Сперва Арчи с упоением слушал Меган Маркл, которая имитировала даже звуки животных во время прочтения книги. Однако впоследствии любопытство именинника к сказке исчезло, что вызвало улыбку у его родителей.

"Арчи отмечает сегодня свой первый день рождения, и Гарри снял замечательное видео, в котором Меган читает малышу рассказ "Утка-кролик". Гарри и Меган принимали участие в благотворительной кампании Save the Stories в Великобритании и США, цель которой оказать необходимую поддержку детям, пострадавшим от пандемии COVID-19", – отметили представители организации.

Принц Гарри и Меган Маркл сейчас поселились в одном из элитных особняков Лос-Анджелеса. Именно там они самоизолировались на время пандемии коронавируса и отпразднуют первый день рождения сына Арчи Харрисона. По случаю особой даты журналисты LifeStyle решили показать, как менялся единственный сын Гарри и Меган.