Как теперь выглядят тройняшки Фиби из сериала "Друзья": сеть покорили фото

Казалось бы, киноманы уже все знают о популярном сериале "Друзья". Серии любимой киноленты просмотрели миллионы людей во всем мире, не обошли вниманием даже мелкие детали. Однако на днях актеры, сыгравшие тройняшек Фиби, рассказали секрет закулисий сериала.

Как известно, в 5 сезоне Фиби Буффе, которую сыграла Лиза Кудров, становится суррогатной мамой и рожает троих детей. Эти эпизоды появились на экране еще в 1999 году. На кадрах видно, что авторы сериала "Друзья" привлекли к съемкам настоящих младенцев. Журналистам таблоида The Sun удалось разыскать актеров, которые сыграли знаменитую тройню, и выведать у них закулисный секрет.

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Одной из звезд ленты стала Александрия Цимох. Она рассказала, что, по замыслу режиссеров, Фиби родила двух девочек и одного мальчика. Однако в съемках она участвовала с тремя своими братьями – Полом, Коулом и Джастином. Поэтому одному из мальчиков приходилось играть девочку, что его родственники часто вспоминают на семейных встречах.

После съемок прошел 21 год, поэтому никто и не смог бы опознать в обычных американцах звезд сериала "Друзья". Кадры с Александрой Цимох и ее братьями покорили сеть.



Теперь и прежде: как выглядят дети из сериала "Друзья" / Hello Теперь и прежде: как выглядят дети из сериала "Друзья" / Hello

И не только это поразило поклонников сериала "Друзья". У Александрии Цимох волнистые светлые волосы, которые напоминают ее голливудскую "маму" Лизу Кудров.



Сериал "Друзья": как выглядят тройняшки Фиби