Как теперь выглядят звезды украинского сериала "Роксолана": ностальгические фото

Пожалуй, всем известна знаменитая история о Роксолане, которая попала в гарем турецкого султана. В конце 90-х об этой героине говорили едва ли не все украинские киноманы, ведь на экраны вышел популярный сериал "Роксолана". Журналисты LifeStyle 24 решили показать, как изменились актеры фильмы через более чем 20 лет.

Первые эпизоды сериала "Роксолана" вышли на экран в 1996 году, передает 24 канал. Тогда, в первые годы независимости Украины, это было настоящим прорывом! Роскошные костюмы шили на энтузиазме, а актеры настолько вжились в героев украинской драмы, что покорили сердца всех зрителей.

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С тех пор прошло 24 года, а сериал до сих пор является одним из любимых не только для киноманов, но и для звезд киноленты. Так, главная актриса проекту Ольга Сумская, с которой и ассоциируется "Роксолана", охотно возвращается к этому образу. В сети она неоднократно демонстрировала кадры, на которых появлялась в наряде своей героини Насти Лисовской.

И как теперь выглядят все актеры из сериала "Роксолана" – смотрите в подборке фото.

Роксолана / Ольга Сумская

Сулейман / Анатолий Хостикоев

Валиде / Татьяна Назарова

Ибрагим-паша / Рафаэль Котанджян

Лисовская / Раиса Недашковская

Сати-паша / Виталий Борисюк

К сожалению, в апреле 2019 года умер актер Петр Бенюк. В сериале "Роксолана" он играл роль Кизляра-аги.