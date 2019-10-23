Как Тина Кароль и другие участники "Танцев со звездами 2019" выглядели в детстве: милые фото

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Как участники "Танцев со звездами 2019" выглядели в детстве
Как участники "Танцев со звездами 2019" выглядели в детстве / Instagram / @tina_karol

Популярное шоу "Танцы со звездами 2019" покорило украинцев нежными постановками и необычными темами эфиров. Однако на днях поклонники проекта смогли еще и увидеть, как их кумиры выглядели в детстве.

Новый 9 выпуск шоу "Танцы со звездами 2019" очаровал сеть. В прямом эфире участники проекта поделились своими воспоминаниями о детстве и станцевали с маленькими помощниками. Звездные пары не скрывали, что с трепетом готовились к выходу на паркет, ведь им пришлось пережить перед камерами собственные истории. Такой особый эфир вызвал оживленное обсуждение, а зрители до сих пор пересматривают постановки своих кумиров.

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Однако после шоу организаторы "Танцев со звездами 2019" подогрели интерес к выпуску, показав до сих пор архивные кадры участников проекта. На фото знаменитости, которые сейчас покоряют паркет, готовятся к праздникам, играют или тренируются, как прима-балерина Екатерина Кухар. Среди тех, кто попал в волшебную фотоподборку – певица Тина Кароль, которая является ведущей шоу, ее коллега Юрий Горбунов, все судьи проекта и некоторые из участников. Так как же знаменитости выглядели в ранние годы – смотрите в материале.

Ведущие шоу

Тіна Кароль у дитинстві
Тина Кароль в детстве / Instagram / @tanci1plus1

Юрій Горбунов у дитинстві
Юрий Горбунов в детстве / Instagram / @tanci1plus1

Судьи шоу "Танцы со звездами 2019"

Владислав Яма
Хореограф Влад Яма / Instagram / @tanci1plus1

Прима-балерина Катерина Кухар
Прима-балерина Екатерина Кухар / Instagram / @tanci1plus1

Хореограф Франциско Гомес
​Хореограф Франциско Гомес / Instagram / @tanci1plus1

Участники проекта

Анна Різатдінова
Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова / Instagram / @tanci1plus1

Ксенія Мішина
​Актриса Ксения Мишина / Instagram / @tanci1plus1

Людмила Барбір
Телеведущая Людмила Барбир / Instagram / @tanci1plus1

Володимир Остапчук
Телеведущий Владимир Остапчук / Instagram / @tanci1plus1

Даніель Салем у дитиенстві
Ресторатор и ведущий Даниэль Салем в детстве / Instagram / @tanci1plus1

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Тина Кароль
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