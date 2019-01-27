Как Тина Кароль отпраздновала день рождения: видео

6 Читати новину українською
Тина Кароль
Тина Кароль / M&M Photography / 24 канал

В пятницу, 25 января, украинская певица Тина Кароль отпраздновала свое 34-летие. На свой день рождения поп-дива работала, поэтому отпраздновала это в кругу коллег популярного шоу "Голос страны".

Видео с празднования опубликовано на фан-странице Тины в Instagram.

Читайте также: Тина Кароль нашла "мужчину своей мечты": фоторепортаж с концерта во Львове

Так, команда проекта "Голос страны" отметила день рождения звезды за кулисами шоу. В коротком видео Кароль и ее коллеги выпили шампанское из пластиковых стаканчиков и спели песню "Happy birthday".

Смотрите видео, как Тина Кароль отпраздновала день рождения

 

На свой день рождения звезда надела нежное платье с цветочным принтом. Свой образ Тина завершила объемным обручем на голове в тон платья.


Тина Кароль / Instagram / @tina_karol


Тина Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

Теги: LifeStyle Музыка Тина Кароль
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
26 января 13:30 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
636
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
25 января 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 491
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
25 января 19:00 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 578
Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
25 января 17:01 Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
765
"Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
25 января 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
Юлія Девда 816
Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019
24 января 22:01 Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019
820
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук