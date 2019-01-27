Как Тина Кароль отпраздновала день рождения: видео

В пятницу, 25 января, украинская певица Тина Кароль отпраздновала свое 34-летие. На свой день рождения поп-дива работала, поэтому отпраздновала это в кругу коллег популярного шоу "Голос страны".

Видео с празднования опубликовано на фан-странице Тины в Instagram.

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Так, команда проекта "Голос страны" отметила день рождения звезды за кулисами шоу. В коротком видео Кароль и ее коллеги выпили шампанское из пластиковых стаканчиков и спели песню "Happy birthday".

Смотрите видео, как Тина Кароль отпраздновала день рождения

На свой день рождения звезда надела нежное платье с цветочным принтом. Свой образ Тина завершила объемным обручем на голове в тон платья.



Тина Кароль / Instagram / @tina_karol



Тина Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina