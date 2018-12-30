Как Тина Кароль провела 2018 год: эффектное видео

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Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль, кроме вокальной карьеры, является активным блогером. В Instagram артистка делится со своими поклонниками редкими кадрами из частной жизни.

Перед Новым годом фан-группа звезды решила подготовить для нее сюрприз. Поклонники собрали яркие кадры из жизни Тины Кароль в одном ролике. Видео брали исключительно 2018 года.

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В ролике Тина Кароль намочила красное платье перед съемкой в клипе, чтобы посмотреть, как наряд будет выглядеть под дождем. Также в видео вошли кадры с репетиций и изнурительных тренировок.

Стоит отметить, что со своей фан-группой Тина Кароль активно общается. Звезда участвует в запланированных мероприятиях поклонников и неформальных встречах.  

Теги: LifeStyle Новости Украины Тина Кароль Музыка
Источник: 24 Канал
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