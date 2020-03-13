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Как трендово одеться весной: стильный пример от Бруклина Бекхэма и его девушки

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Сын знаменитых звездных родителей футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм – Бруклин после развода с Ханной Кросс долго не унывал. 21-летний парень, вероятно, нашел ту единственную любимую, ведь все свое свободное время он проводит именно с ней.

Недавно новоиспеченных влюбленных модель Николу Пельтц и Бруклина Бекхэма заметили на прогулке в Нью-Йорке.

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Влюбленные выбрали общий аутфит: оба были одеты в светлые брюки и черную верхнюю одежду. Модель примерила стильную кожаную куртку Balenciaga, а Бруклин выбрал черную тканевую куртку.


Стильный выход Бруклина Бекхэма и его девушки


Стильный выход влюбленных

Никола Пельтц – дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца. Девушке 24 года и она довольно успешна в своей модельной карьере. В 2008 году она появилась в видеоклипе Майли Сайрус на песню 7 Things. По слухам, в 2014 году Никола встречалась около года с Джастином Бибером. А с 2016 до 2018 года актриса была в отношениях с братом Беллы и Джиджи Хадид – Анваром.

Фотографии влюбленных все чаще можно увидеть после светских мероприятий или в их инстаграме. Они оба радостно освещают свои отношения и не скрывают чувств друг к другу.

В сети также появились фотографии молодой пары, которая показала поклонникам в сети, как они путешествуют во время коронавируса.


Бруклин и Никола путешествуют во время коронавируса
Никола Пельтц

Что публикуюет в инстаграме Никола Пельтц

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

the most beautiful night celebrating brooklyn ?

Допис, поширений nicola (@nicolaannepeltz)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u have my heart

Допис, поширений nicola (@nicolaannepeltz)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

secrets ?? @janellshirtcliff

Допис, поширений nicola (@nicolaannepeltz)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

my heart is broken doesn’t even touch what i feel right now. i honestly feel like my heart fell out of my body. the reason i am being so open about this on such a public level is because i just wanted to send out a reminder that the most important thing in life is family. spend as much time with the people u love while were lucky enough to have them on earth ? because one day god will want them back. gina was a second mother to me, my love for her was never ending n overflowing. she was kind, elegant, gentle but beyond strong, and i can’t even put into words how beautiful she was. her hair has been snow white since the day i was born and i always knew she was pure magic. she was truly my earth angel. i have dreaded this day for as long as i can remember n still can’t comprehend this is my new reality. i don’t know why this happened the night before i turned 25 n maybe i’ll never know but all i know is that i am the luckiest girl in the whole world to have been able to know the most incredible woman for 25 years. i feel lost n broken but i know she is with me forever, she always has been.

Допис, поширений nicola (@nicolaannepeltz)

 

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Автор: Юлия Турелык
Теги: Звездные романы Стиль и мода Бруклин Бекхэм LifeStyle
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