Как трендово одеться весной: стильный пример от Бруклина Бекхэма и его девушки

Сын знаменитых звездных родителей футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм – Бруклин после развода с Ханной Кросс долго не унывал. 21-летний парень, вероятно, нашел ту единственную любимую, ведь все свое свободное время он проводит именно с ней.

Недавно новоиспеченных влюбленных модель Николу Пельтц и Бруклина Бекхэма заметили на прогулке в Нью-Йорке.

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Влюбленные выбрали общий аутфит: оба были одеты в светлые брюки и черную верхнюю одежду. Модель примерила стильную кожаную куртку Balenciaga, а Бруклин выбрал черную тканевую куртку.



Стильный выход Бруклина Бекхэма и его девушки



Стильный выход влюбленных

Никола Пельтц – дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца. Девушке 24 года и она довольно успешна в своей модельной карьере. В 2008 году она появилась в видеоклипе Майли Сайрус на песню 7 Things. По слухам, в 2014 году Никола встречалась около года с Джастином Бибером. А с 2016 до 2018 года актриса была в отношениях с братом Беллы и Джиджи Хадид – Анваром.

Фотографии влюбленных все чаще можно увидеть после светских мероприятий или в их инстаграме. Они оба радостно освещают свои отношения и не скрывают чувств друг к другу.

В сети также появились фотографии молодой пары, которая показала поклонникам в сети, как они путешествуют во время коронавируса.



Бруклин и Никола путешествуют во время коронавируса

Никола Пельтц

Что публикуюет в инстаграме Никола Пельтц