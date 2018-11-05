Как у Брэда Питта: певице Sonya Kay сделали оригинальный подарок

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Sonya Kay
Sonya Kay / touch-magazine.eu

Молодая украинская вокалистка Sonya Kay, которая является племянницей легендарной Софии Ротару, сделала неожиданное признание. Артистка похвасталась оригинальным подарком от поклонников.

Цветы, картины, мягкие игрушки – такие сюрпризы всегда получают знаменитости. Однако поклонники не ограничивают свою фантазию и часто удивляют кумиров неожиданными подарками. Так, певица Sonya Kay (настоящее имя София Хлябич) откровенно рассказала о сюрпризе, который ее ошеломил.

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Мне подарили звезду на небе мои поклонники. Для меня это просто сюрприз. Она называется Sonya Kay, она в созвездии Стрельца, потому что я сама Стрелец. В этом созвездии также есть звезда Disney и Брэда Питта,
– рассказала Sonya Kay в программе "Светская жизнь".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sonya Kay (@sonyakayofficial)

 

Кроме этого, артистка прокомментировала появление новой звезды в ее семье – Софии Евдокименко, которая является внучкой легендарной Ротару. По словам Sonya Kay, она поддерживает родственницу в стремлении покорить шоу-бизнес, однако на дуэт или трио поклонникам не стоит рассчитывать.

"Я к этому отношусь абсолютно нормально, потому что человек должен заниматься тем, что он любит. Это ее желание и я буду всегда ее поддерживать, если она этого захочет. У каждого из нас разная музыка, разное направление. У нас одна кровь, но мы разные люди", – добавила Sonya Kay.

Певица прокомментировала слухи об ухудшении состояния здоровья ее звездной тети. Sonya Kay отметила, что София Ротару чувствует себя хорошо.

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle
Источник: Lifestyle
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