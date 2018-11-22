Как у Кендалл Дженнер: Тэйлор Лотнер посмеялся на своей причёской в фильме "Сумерки"

Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер, сыгравший оборотня Джейкоба, вспомнил о десятой годовщине вампирской саги.

Об этом он написал на своей странице в Instagram. Тейлор опубликовал коллаж, на котором изображена супермодель Кендалл Дженнер и он, когда играл Джейкоба.

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Тогда Тейлор предстал перед зрителями с длинным и распущенными волосами. Если присмотреться к двум фото, можно увидеть сходство между моделью и Лотнером.

Прошло 10 лет с момента, как на экраны вышли "Сумерки". Хочу поблагодарить каждого фаната, кто поддержал франшизу, а также Кендалл Дженнер, которая стала вдохновением для моей причёски в далеком 2007 году. Спасибо, Кендалл,

– шутливо подписал снимок Тейлор.

Коллаж стал сравнением "Ожидание" того, как будет выглядеть твои волосы и "Реальностью".



Кендалл Дженнер и Тейлор Лотнер / Instagram @taylorlautner