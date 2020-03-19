Как уберечь кожу рук при использовании антисептика: ответ дерматолога

Из-за распространения коронавируса мы как никогда часто пользуемся антисептиком. Сами того не замечая, в течение дня можем протереть им наши руки два десятка раз. Однако не забывайте о том, что кожа на этом участке тела весьма чувствительна.

Как сохранить ее здоровый вид во время интенсивной обработки спиртосодержащими средствами во время пандемии коронавируса, LifeStyle 24 рассказала врач-дерматолог из медицинского центра "Родовид" Марта Козакевич.

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Она убеждена, что в условиях пандемии мы не должны пренебрегать дополнительным уходом рук, суть которого – в увлажнении и смягчении. "Нет определенного количества для применения антисептика. Если вы не носите перчатки и прикоснулись, например, к металлической поверхности, то обязательно обработайте кожу.

Сегодня это антибактериальное средство следует использовать столько, сколько вам нужно – тогда, когда вышли из транспорта, магазина или банка, например. Только после дезинфекции позаботьтесь, чтобы ваши руки были увлажнены", – говорит специалист.

Почему антисептики пересушивают кожу?

По словам Марты Козакевич, эффективным является тот антисептик, в составе которого не менее 60% спирта. Однако этот компонент довольно агрессивный для кожи. "Это хоть и главная составляющая гигиенического средства, но при злоупотреблении может навредить. Поэтому мы чувствуем сухость рук, на них появляются трещинки, а иногда и раны. И когда касаемся чего-то, то к коже может пристать вторичная инфекция. Если пренебрегать уходом, изначально незначительные повреждения превратятся в экзему", – предостерегает дерматолог.



Чрезмерное использование дезинфицирующих средств может пересушить наши руки/ My Handbook

Растворимый или антисептик на основе геля?

Сегодня рынок предлагает нам множество антисептических средств. Одни из них на вид, как обычная вода, другие – цветные, имеют гелевую структуру, аромат и даже блестки. Однако среди такого многообразия дезинфекционных жидкостей, как считает наша собеседница, предпочтение следует отдавать растворам.

Если вы пользуетесь антисептиками-гелями, то спирт, который находится в его составе, через несколько секунд после нанесения испаряется, остальное содержания остается на руках. После кожа становится липкой, ее надо помыть, а сам гель иногда может провоцировать аллергические реакции,

– объясняет Марта Козакевич.



Гелевые антисептики содержат увлажняющие компоненты / Instagram / @milkin_world_ua



Но предпочтение следует отдавать растворам / Instagram / @dp_slider

Увлажнения рук после антисептика

Несмотря на содержание увлажняющих компонентов в антисептике, кожа рук нуждается в дополнительном уходе. Самым правильным способом подарить ей такой, по мнению дерматолога, будет крем. Он должен содержать, в частности, вазелин и парафин.

"Однако наносить его мы должны не сразу, ведь тогда действие средства против бактерий подавится. Надо подождать несколько минут. И делать это следует не только утром или вечером, а в течение всего дня. Есть также кремы, которые, покрывая кожу, создают эффект "перчаток". А вот маслами пользоваться не рекомендую, ведь они еще больше подсушат кожу", – советует Марта Козакевич.



Самый эффективный уход для рук после антисептика – крем, который содержит вазелин/ Pinterest