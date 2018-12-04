Как ухаживать за волосами зимой, чтобы сохранить красоту и блеск: действенные советы

Зима – настоящее испытание для волос. Именно в эту пору волосы требуют особого ухода, ведь сухой воздух и низкая температура сильно влияют на их красоту и блеск.

Зима считается стрессовым временем года не только для организма, но и для волос в частности. В это время волосы начинают чаще выпадать, становятся ломкими, секущимися и тусклыми.

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Предлагаем вам узнать полезные советы по уходу за волосами зимой.

Еда и витамины для волос

Каждый день добавляйте в свой рацион такие продукты питания: нежирный йогурут и нежирное мясо, яйца, птица, морепродукты, морская капуста, семена подсолнечника, орехи, овощи и фрукты.



Уход за волосами: что полезно

От внешнего негативного воздействия волосы надо защищать изнутри. Для поддержания здоровья и красоты принимайте витамины А, С, Е, D. Витамин А способствует росту волос, витамин С способен его укрепить и позаботиться о корнях, витамин Е вернет волосам здоровый блеск, а витамин D стимулирует волосяные фолликулы, активизируя работу клеток в волосяных луковицах, ускоряя их рост. Благодаря витаминам организм сможет перенести зиму намного лучше.

Действенные средства ухода за волосами

Прежде всего, серьезно подойдите к выбору шампуня, маски для волос, бальзама и сыворотки. Все эти средства будут способствовать не только улучшению состояния волос, но и уберегут от повреждения, сухости и ломкости.

Наиболее действенным шампунем, который подходит для всех типов волос "Шампунь BB" от Витэкс, который добавляет мягкости и гладкости, а также увеличивает естественный объем и придает блеск. Для достижения лучшего эффекта, после использования шампуня рекомендуется использовать "ВВ бальзам". Если ваши волосы склонны к жирности, применяйте "BB спрей-сыворотку", которая подарит вашим волосам все необходимое для красоты, силы и блеска.

Правила ухода за волосами

Надевайте головной убор. Холод повреждает волосяные луковицы и ухудшает кровоснабжение. В помещении шапку нужно снимать, чтобы кожа головы не перегревалась. Регулярно стригите кончики волос. Ходить к парикмахеру зимой нужно хотя бы раз в 6 недель. Во время похода в салон подстригите свои кончики, а если заметите, что волос ломается – сделайте дополнительную процедуру, что сможет восстановить структуру волос. Если вы этого не будете делать, ваши волосы станут ломкими.



Что спасет ваши волосы зимой

3. Не окрашивайте волосы. Зимой желательно не экспериментировать – если вам понравилась трендовая прическа, для которой требуется окрашивание или химическая завивка, отложите ее до весны. Таким образом вы убережете волосы от сухости.

4. Не выходите из дома с недосушенными волосами. Из-за того, что вода при минусовой температуре замерзает прямо в волосяном стержне, это приводит к ломкости. Со временем волосы начнут сечься, ломаться, станет неопрятным и нездоровым.

5. Не мойте голову горячей водой. Она разрушает структуру ваших волос. Это провоцирует гиперсекрецию сальных желез, от чего ваши волосы быстрее будут жирнее у корней, а пряди станут тусклыми и слабыми.

6. Не сушите мокрые волосы феном. Запомните: ни за что нельзя сушить мокрые волосы. После душа легонько промокните пряди полотенцем, не делая резких растирающих движений - такие механические воздействия могут повредить волосы. Фен включайте через 10-15 минут после мытья и используйте только теплый, а не горячий воздух, его потоки направляйте под углом - в направлении стержня волос. И все же лучший метод сушить волосы без использования фена.



Сушить мокрые волосы категорически нельзя

7. Пейте много воды. К серьезным проблемам волос относят обезвоживание. В помещении включено отопление, на улице мороз, а все это – сухой воздух. Помогут устранить эту проблему различные комнатные увлажнители воздуха. Однако, кроме внешних увлажнителей, нужно пить достаточное количество воды, чтобы волосы могли насыщаться изнутри.



8. Делайте массаж кожи головы. Благодаря микромассажу улучшается кровоток, волосяные луковицы питаются необходимой энергией, а локоны, в свою очередь, становятся намного крепче. Сделать микромассаж очень легко: нужно всего лишь расчесывать волосы как можно чаще, используя при этом расческу с керамическими зубчиками или щетками из натуральной щетины.



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