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Как украинцы развлекаются в Новых Санжарах: видео

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В Новых Санжарах, что на Полтавщине, продолжается обсервация эвакуированных людей из Уханя, у которых было подозрение на коронавирус Covid-19. Одна из пациенток медцентра показала, как развлекается.

Украинская блогерша Александра Волкова стала одной из тех, кого эвакуировали из Китая и отправили в обсервацию в Новые Санжары. Девушка часто демонстрирует в своих инстаграм-сторис видео, где показывает, как проводит время в медицинском центре.

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27 февраля стало известно, что результаты тестов эвакуированных из Уханя людей дали отрицательный результат. Все они являются здоровыми, однако обсервационный период все-таки продлится 14 дней.

В то время, пока длится обсервация, Александра Волкова опубликовала на своей странице в инстаграме видео, где показала, как развлекается в Новых Санжарах.

Она и еще один эвакуированный танцуют под зажигательный трек Артема Пивоварова "Моя ночь". На видео видно, что Александра и ее друг в масках.

Обсервация идет полным ходом,
– написала девушка.

Видео можно посмотреть в инстаграм-сторис Александры Волковой.

Нові Санжари
Как развлекаются украинцы в Новых Санжарах / Instagram-Stories / @prostoaleksa

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости LifeStyle LifeStyle
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