Как Украинская неделя моды покорила топ-дизайнеров мира: секреты невероятного успеха

Вы видите их каждый день, пересекаетесь с ними на улице, работаете в одном офисе, стоите в очереди за кофе. Они мечтают, рискуют, падают, но не останавливаются. Меняют себя и меняют мир. И достигают вершин. У них своя история, свой секрет и своя теория. Гость сегодняшней программы "Теория большого вызова" – основательница и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

О начале карьеры

– Кем вы мечтали стать в детстве?

– Каждый человек формируется в раннем детстве, к сожалению, оно не было у меня безоблачным, потому что я рано лишилась родителей: сначала папы, потом мамы. Меня воспитывали две бабушки и мой старший брат. Меня постоянно водили в театр, меня постоянно водили в консерваторию, в опере я была каждое воскресенье на детском спектакле. Какие-то мои эстетические вкусы, понимание, что хорошо, а что плохо, были заложены, на самом деле, еще в детстве.

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– Хотела стать театроведом, а актрисой – никогда. Мне говорили, что вряд ли я смогу попасть туда, потому что конкурс очень большой. Однако я готовилась несколько лет ко вступлению. Но мой друг, журналист Вадим Зоря, сказал: "Иди на журналистику. Будешь писать, о чем хочешь". И я ни разу в своей жизни не пожалела об этом.

– Как появился журнал "Ева"?

– Не было вообще журналов таких, глянцевых журналов на хорошей бумаге. Единственный журнал, который тогда существовал, это был журнал "Международный туризм". Моя подружка из Литвы, тоже журналист, поощрила меня издавать журнал. Сначала он выходил в Литве и в Украине, как один журнал, как одно издание, а потом мы уже разделились, когда Украина и Литва объявили о своей независимости.



Ирина Данилевская мечтала стать театроведом

– Именно журналы вдохновили вас на то, что мода – ваш вызов и ваше призвание?

– Не так журналы, как люди, для которых и о которых мы писали в этих журналах. Особенно, в журнале "Ева", который появился в 1993 году, уже тогда мы писали об украинских дизайнерах.

Создание Ukrainian Fashion Week

– Помните день, когда к вам пришла мысль создать Ukrainian Fashion Week?

– Знаете, она пришла как подарок от Сергея Бызова.

У Иры в марте день рождения, а дизайнер Сергей Бызов не успел купить подарок. И сказал: "Данилевская, у меня для тебя есть классная идея. И сколько мы можем ездить? Пусть все к нам приезжают, сделаем, как в Париже, неделю прет-а-порте". На День рождения, под вино, идея зашла отлично,

– рассказал генеральный продюсер Ukrainian Fashion Week Владимир Нечипорук.

– Мне нельзя давать такие идеи, потому что я очень внимательно к ним отношусь, и я ее реализовала.



Ирина Данилевская

"Отправили факс в Париж и написали что-то типа: "господа, расскажите, какие у вас правила недель прет-а-порте". И дай Бог здоровья тому человеку в палате высокой моды в Париже, который не поленился отправить в какую-то неведомую Украину положения о неделе прет-а-порте. Мы не знаем фамилию этого человека, но 22 года мы вспоминаем и благодарны", – вспомнил Нечипорук.

– Каким был первый показ в 1997 году?

– За полчаса до начала у нас упал задник. Мы его подняли, все было в порядке. Этот момент показал мне, когда перед тобой какая-то хорошая цель, когда перед тобой какая-то большая цель, то маленькие вещи, которые происходят вокруг, не должны тебя останавливать.

Фото с первых показов на Ukrainian Fashion Week:

– Было очень много событий и в Украине, и в мире. Мы пережили уже множество президентов, множество каких-то экономических и политических катаклизмов. Но этот момент ответственности за дело, которое ты делаешь для своей страны и для людей, нас всегда держал. Поэтому мы ни разу, ни при каких обстоятельствах, не пропустили Ukrainian Fashion Week.

Смотрите фотоподборку одежды украинских дизайнеров в 1997 году:

– Сначала нам надо было сделать дизайнеров влиятельными гражданами этой страны. Это были дизайнеры, которые на то время имели опыт работы не только в Украине, но и за рубежом. И они поддерживали своим авторитетом такое маленькое, рожденное Ukrainian Fashion Week. И я за это им очень благодарна.

Благодаря Ukrainian Fashion Week люди знают, что есть такая украинская мода. И это реально актуальный достаточно тренд. Украина сейчас очень модная, и все европейцы, азиаты, американцы и реально весь мир следит за тем, что происходит в нашей стране,

– рассказал дизайнер одежды Артем Климчук.

– Как вы набираете людей в команду?

– Судьба всегда подбрасывает нам вызовы, судьба всегда старается сделать так, чтобы мы тяжело шли к своей цели. Для нас всегда очень важной была формула, которую мы создали, под названием "профессионализм и порядочность". Мы убедились, что одно без другого ничего не стоит. По этим двум признакам мы так подбираем партнеров и людей в команду. Если профессионализм можно подтянуть, то порядочности ты, увы, не научишь.

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– Мы иногда шутим, что нас спасает внутренний, семейный, командный принцип, который мы называем в шутку "теория благородного ожидания". Когда ты чего-то очень хочешь, но ты не делаешь ничего, за что тебе потом будет стыдно. Делай, что нужно, делай это хорошо, делай это порядочно, и оно придет. Я бы советовала использовать всем, даже в жизненных ситуациях.



Интервью с основательницей Ukrainian Fashion Week

– Не было у вас такого желания сказать: "Все, это мой последний раз, я передаю это дело кому-то другому"?

– Сказать, что все, это последний Ukrainian Fashion Week, то такого желания не было никогда. Сказать, что это мой последний Russian Fashion Week, то, конечно, такое желание есть. У меня есть одна мечта, один благотворительный проект, который я хочу воплотить в жизнь, и поэтому, я думаю, что на посту главы оргкомитета Ukrainian Fashion Week я не буду долго оставаться. Но как соорганизатор Ukrainian Fashion Week, совладелец компании, то конечно, надеюсь я буду долго.

В каждом из нас живет уникальность. Иногда это совершенно простые вещи, не надо быть выдающимся художником или выдающимся композитором. Можно лучше всех на своей улице печь пироги и из этого сделать свое будущее.

Но здесь очень важно на пути к своей цели никогда не предавать себя. Ты всегда должен помнить, что прежде всего ты – человек. И тогда, поверьте, все получится.