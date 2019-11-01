Как украинские звезды отпраздновали жуткий праздник: фото образов на Хэллоуин

Хэллоуин становится популярным даже в тех странах, где он не является традиционным праздником. Не только дети, но и взрослые с энтузиазмом выбирают устрашающие костюмы и мейкапы. Украинский шоу-биз тоже не отстает.

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан не упустил случая поэкспериментировать над образом на Хэллоуин. Он попытался скопировать образ графа Дракулы и призвал подписчиков выразить свое отношение к результатам его стараний.

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Украинский танцор и главный судья телевизионного проекта "Танцы со звездами" Влад Яма праздновал Хэллоуин вместе с сыном. В инстаграм-сториз можно было увидеть, что его сына Леона гримируют к жуткому празднованию. Влад Яма отметил, что его сын "как папа".



Сын Влада Ями Леон / Instagram / @vladyama_official

Сам Влад Яма опубликовал фото с последнего эфира "Танцев со звездами" и поздравил всех своих подписчиков "Z PRAZDNICHKOM" в подписи к сообщению.

DJ Nana смогла поразить подписчиков сдержанным макияжем и образом без жутких деталей. На хэллоуинскую вечеринку она надела длинное красное платье с открытыми плечами. Главным элементом стала золотая корона с кроваво-красными и черными розами.

Украинская артистка Наталья Могилевская поразила поклонников фотографией жуткого мейкапа.

Страшно красиво,

– написала в своем Инстаграме певица.

Ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир вместе с Екатериной Осадчей начала празднование Хэллоуина еще со дня премьеры мультфильма "Семейка Адамсов", в котором озвучила героиню Мортишу.

Телеведущий и участник проекта "Танцы со звездами" Владимир Остапчук опубликовал в инстаграме фото уже традиционно любимого образа на Хэллоуин. Это кадры с презентации очередного сезона American Horror Story.