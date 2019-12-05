Как украинские звезды отвечали на вопрос "Чей Крым?": интересная подборка

"Чей Крым?" – пожалуй, этот вопрос стал самым популярным в 2019 году. Именно благодаря ему украинцы по-другому посмотрели на популярных артистов, которые так и не сумели дать утвердительный ответ и назвать полуостров оккупированным. Как знаменитости реагировали на это вопрос и что ответили – смотрите в подборке.

Александр Усик, Янина Соколова, Олег Винник, Святослав Вакарчук, Олег Винник, дуэт ANNA MARIA, Джамала, Майкл Щур – это далеко не весь список отечественных звезд, которые прошли проверку вопросом "Чей Крым?"На "Радио Свобода" опубликовали интересную подборку, в которой показали, какими были ответы публичных людей. Реакция, как всем известно, была разной: одни уклонялись от вопроса, а другие – утвердительно отвечали.

Читайте также: "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша отличилась скандальным заявлением о патриотизме

Телеведущий Майкл Щур

"Вряд ли кто-то осмелится, кроме коллаборантов откровенных, говорить, что мы отдали Крым и все. Ну, окей, к тебе придут домой, машину заберут скажут: "Это теперь мое".

Олег Винник

Недавно певец Олег Винник попал в громкий скандал. Артист записал обращение для проекта "ВСЕМ МИР", инициатором которого стала российская группа, поддерживающая политику Кремля. Там он призвал всех к миру и исполнил фрагмент своей песни. Ролик возмутил украинцев, поэтому Олеги Винник собрал пресс-конференцию и не обошел вопрос "Чей Крым?"

Разве важно, что Винник скажет, чей Крым. Я – гражданин Украины, и Крым мой. Вам этого достаточно? Или вы скажете: "Нет, Крым не твой"? Кто это скажет? – неоднозначно ответил Олег Винник.

Анна Ризатдинова

Чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, после победы в Олимпийских играх в 2016 году отметила: "Для меня Крым – это Украина. Так как меня поддерживал весь полуостров и Украина, поэтому, видимо, удалось".

Звезда "Маски-шоу" Эвелина Бледанс

А вот актриса Эвелина Бледанс, которая родом из Крыма, считает по-другому. В одном из интервью она заявила: "Там был украинский язык, мы его изучали в школе. Но все всегда говорили на русском. Вывески там "парикмахерская", "столовая", "больница" всегда были на русском языке. То есть Крым никогда не был украинским".

Тарас Тополя из группы "Антитела"

Провокация от журналистов возмутила солиста группы "Антитела". Тарас Тополя всегда был известен своей проукраинской позицией, поэтому на вопрос о Крыме ответил утвердительно: "Не подменивайте понятия, нет в этом никакого дискуссионного вопроса. Я сейчас закончу интервью. Крым – это Украина. А все остальное – это манипуляции. Если мы говорим об информационном пространстве и о камере, то других никаких альтернативных вариантов я не приемлю".

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша

Представительница Украины на конкурсе красоты Мисс Мира 2019 Маргарита Паша дала неоднозначный ответ. В комментарии журналистам она назвала Крым республикой и пожелала ему процветания.

Я считаю, что Крым – всех людей. Вся территория Земли принадлежит нам, людям. Как республике, то только процветания,

– заявила она.

Маша Ефросинина

Не разделяет этого мнения телеведущая Маша Ефросинина. После аннексии полуострова она не может вернуться в Керчь и посетить могилу своего отца.

"Такие как я, кто протестует против аннексии Крыма и считает действия оккупационными, давно уже внесены во все списки. Физически невозможно увидеть свою Родину, свой город, могилу отца", – рассказала она.

Дуэт ANNA MARIA

Громким скандалом отметился дуэт ANNA MARIA. Певицы претендовали на победу в национальном отборе Евровидения-2019 и приняли участие в интервью Романа Скрыпина. Однако вокалистки, чьи родители работают на оккупационную власть и получают от них награды, не назвали Крым украинским.

"У нас есть всегда ответ на этот вопрос: "Крым – наш. Это наш дом, поэтому он есть, был и будет, ибо это наш дом", – рассказали они. Однако избежать скандала девушкам не удалось.

Джамала

Эксперт национального отбора Евровидение Джамала эмоционально отреагировала на слова своих коллег: "Есть только один ответ на этот вопрос: "Крым – это Украина!" Крым оккупирован, Крым аннексирован и у нас идет война! Все!"

Игорь Кондратюк

"Территориально, политически, географически Крым украинский, временно оккупирован. А то, что природа там от Бога, и он принадлежит в первую очередь коренному народу – крымским татарам – также очевидно".

Святослав Вакарчук

"Для меня очевидно, что Крым – это Украина, для меня очевидно, что Донбасс – это Украина, и для меня очевидно, что Украина, как сильная нация, не может себе позволить даже мысли о том, чтобы отдать хотя бы один километр своей территории кому-то другому", – заявил лидер группы "Океан Эльзы" и политик.

Янина Соколова

"Я бы ответила фразой, которую мы используем в моем русскоязычном проекте антипропаганды "Вечер". "Крым – украинский. С уважением, идите на х*й".

Смотрите видео: как звезды отвечали на вопрос "Чей Крым?"