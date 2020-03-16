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Как украинские звезды проводят время на карантине: фото и видео

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12 марта начался общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля. Правительство советует гражданам оставаться дома, мыть руки и соблюдать простые правила, которые могут обезопасить от инфицирования вирусной пневмонией, которую влечет коронавирус. Украинские знаменитости поддерживают такую инициативу и призывают к этому поклонников.

Леся Никитюк, Катя Осадчая, Светлана Тарабарова, Сергей Бабкин и много других звезд украинского шоу-бизнеса рассказали поклонникам, чем занимаются на карантине. Народные любимцы призвали поклонников беречь себя и близких и не воспринимать карантин, как трагедию.

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Для того, чтобы успокоить граждан, знаменитости делятся своими буднями на карантине и рассказывают, как проводят это свободное время. В основном, все находятся в кругу детей и близких.

Светлана Тарабарова

Певица предложила подписчикам каждый четверг устраивать онлайн-квартирники в прямом эфире в Инстаграме. Звезда уже провела первый концерт, а тот, кто его пропустил, может посмотреть видеозапись, которой Светлана с радостью поделилась.

Наш онлайн-квартирник 12.03.2020. Повторим? Спасибо всем, кто был с нами в этот вечер на одной волне!
– написала Тарабарова в публикации.

Катя Осадчая

Ведущая Екатерина Осадчая и ее муж Юрий Горбунов проводят время с маленьким сыном Иваном. Звездные родители присоединились к карантину и стараются оставаться дома. Катя делится в инстаграм-сторис домашними занятиями, уютными вечерами у камина. Также знаменитость рассказала, что делает во время карантина икебаны из березовых веточек.


Катя Осадча и Юрий Горбунов на карантине играют с сыном / Instagram-Stories / @kosadcha

Леся Никитюк

Зажигательная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк проводит карантин со своим домашним любимцем Рафиком. Леся поделилась фотографией, на которой она позирует с собачкой и подписала ее: "Вышли сфотографироваться и домой".

Лидия Таран

Ведущая Лидия Таран с дочкой занялась спортом. Также обратилась к поклонникам с просьбой посоветовать, что можно делать на карантине.

Карантин – это специальное время для того, чтобы сделать то, что раньше не успевали. Наш мяч ждал этого дня,
– написала Лидия.

Melovin

Артист Melovin решил улучшить свои навыки вождения: "Скупил всю одежду, что был в шоу-румах моего черного цвета! Практиковался вождению, а то учился-выучился, права получил, а за руль так и не сел – не мое."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official)

Вика из "НеАнгелов"

Виктория из группы "НеАнгелы" борется с коронавирусом в спортивном зале.

Маша Ефросинина

Ведущая делится с подписчиками буднями карантина в инстаграм-сторис, а также призывает всех рассказывать о том, как проводят время, с хештегом #хроникикарантина.

Самые полезные и смешные фото и видео о том, что вы делаете на карантине, опубликую в своих сторис. Держимся вместе!
– написала Маша.

Ирина Федишин

Карантин хоть и стал препятствием для концертов, однако певица Ирина Федишин активно презентует новую песню "Душа" на разных радиостанциях.

Потап и Настя Каменских

Звездные супруги Потапа и Насти отдыхают от напряженного графика и гуляют на свежем воздухе недалеко от дома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Наталка Карпа

Звездная мамочка Наталка Карпа не впадает в панику, а проводит время вместе с дочкой. Кадрами прогулок делится в инстаграм-сторис.


Наталка Карпа гуляет с дочкой / Instagram-Stories / @natalkakarpa

Злата Огневич

Певица радует поклонников забавными видео, которые помогают поднять настроение в тяжелое для всех время.

Распространяем вирус любви! Многие спрашивали, что делать артисту на карантине? Вдохновлять других! Петь и радоваться жизни! Все будет хорошо!
– говорит артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Соломия Витвицкая

Ведущая делится с подписчиками полезными советами: "Не паникуем и не падаем духом! Книги, кино, переписки с друзьями и полезные обеды с родными. Карантин – это время остановиться. Можно выспаться, сделать то, что всегда откладывало, и даже успеть полениться! А можно устроить фотосессию дома в красивых платьях – дать бой депрессии! Или сделать шопинг в интернете или здесь, в инстаграме. Деньги, которые сэкономили на кино, ресторанах, путешествиях, должны помочь пережить этот непростой период."

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Карантин в Украине 2020 LifeStyle Новости LifeStyle Маша Ефросинина MELOVIN Светлана Тарабарова Злата Огневич Потап Настя Каменских Леся Никитюк Катя Осадчая
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