Как украинский боксер Владимир Кличко держит себя в форме: секреты питания

В свои 42 года украинский боксер Владимир Кличко имел все шансы выглядеть как сумоист на пенсии, однако он выбрал другой путь.

Парень под два метра роста с 49 размером ноги мог с легкостью наесть себе огромный живот и несколько лишних подбородков, если бы выбрал профессию, скажем, офисного клерка.

Читайте также: Звезды на тарелке. Как "Росомаха" Джекмен из обычного худощавого парня превратился в атлета

Однако Владимир Кличко пошел другим путем, поэтому в свои 42, во время "свидания" с Энтони Джошуа, он выглядел как нечто среднее между бодибилдером и баскетбольным центровым.



Украинский боксер Владимир Кличко

Что интересно, в этом мускулистому ансамбле лишь восемь процентов подкожного жира, при норме для взрослого мужчины – в 12.

Представляете, меньше, чем девять килограммов на такую машину, которая почти десять лет держала в повиновении супертяжелый боксерский дивизион. 82% из 70 соперников Владимира не доживали до финального гонга.

Владимир Кличко – единственный украинец, который до сих пор находится в топ-100 самых богатых спортсменов мира. Драки с последними звездными соперниками принесли Владимиру восьмизначные гонорары. Кличко за полчаса мог заработать больше, чем топовые голливудские актеры за изнурительные многомесячные съемки.



Владимир Кличко и Энтони Джошуа

Но те, кто интересуется этим видом спорта, даже поверхностно, понимают, что работой на несколько минут на ринге профессия боксера не ограничивается. Это многомесячные тренировочные лагеря, десятки спаррингов, строгий режим и диета. Хотя в случае с нашим героем, это грозное слово имеет несколько смягчающий оттенок.

Владимир Кличко не сторонник модного в фитнес-кругах дробного питания. Украинец ест трижды в день, а порции отнюдь не напоминают крошечные композиции из ресторанов высокой кухни. С 2005 года в тренировочном лагере желудок Кличко обслуживал персональный шеф-повар.



Шеф-повар Владимира Кличко Дэвид Уильямс

Американец Дэвид Уильямс в мире чемпиона выполнял не менее почетную роль, чем тренеры, физиотерапевты и психологи. Однако о своем влиянии на прекрасную физическую форму Владимира Уильямс отзывается довольно скромно. Мол, украинец и до встречи с ним питался здорово и сбалансировано, а кулинар лишь сделал меню чемпиона более разнообразным и аппетитным.

Несмотря на, казалось бы, очевидные вещи, скромняга Уильямс к делу подходил стратегически и с собственным, несколько спорным почерком. В рационе чемпиона откровенно не хватает углеводов – им отведено только 40% из всего, что потребляет великан.



В рационе чемпиона откровенно не хватает углеводов

Поэтому энергию, которую получал Кличко из главного ее источника, сжигал практически всю до капли. Следовательно не удивительно, что тело Владимира накапливало минимальное количество жировых залежей.

Как выглядит блюдо "Обеда Чемпиона", которое удовлетворяет все потребности Кличко – смотрите в программе.