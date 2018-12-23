Как украсить ананас вместо традиционной елки на Новый год: курьезные фото

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Как украсить ананас на Новый год
Как украсить ананас на Новый год / pinterest

Трудно представить празднование Нового года и Рождества без традиционной елки, которую украшают шариками и огоньками. Но ежегодно традиционной елке ищут все более экологичные альтернативы. В этом году – это обычный ананас.

Пользователи популярного сайта о декоре Pinterest публикуют сотни фото украшенного ананаса. Декораторы считают, что таким образом можно добавить что-то экзотическое в ежегодные традиции.

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Рождественский ананас идеально подойдет людям, которые живут в небольших квартирах, куда трудно поставить большую елку. К тому же, так вы сохраните жизнь одному дереву, а ананас после этого можно и съесть.

Екологічна альтернатива новорічній ялинці
Экологичная альтернатива новогодней елке


Экологичная альтернатива новогодней елке


Экологичная альтернатива новогодней елке


Экологичная альтернатива новогодней елке


Экологичная альтернатива новогодней елке


Экологичная альтернатива новогодней елке


Экологичная альтернатива новогодней елке

Теги: LifeStyle Новости культуры Новогодние праздники Курьезные новости Декор и дом
Источник: Lifestyle
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