Как украсить ананас вместо традиционной елки на Новый год: курьезные фото

Трудно представить празднование Нового года и Рождества без традиционной елки, которую украшают шариками и огоньками. Но ежегодно традиционной елке ищут все более экологичные альтернативы. В этом году – это обычный ананас.

Пользователи популярного сайта о декоре Pinterest публикуют сотни фото украшенного ананаса. Декораторы считают, что таким образом можно добавить что-то экзотическое в ежегодные традиции. Читайте также: Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи​ Рождественский ананас идеально подойдет людям, которые живут в небольших квартирах, куда трудно поставить большую елку. К тому же, так вы сохраните жизнь одному дереву, а ананас после этого можно и съесть.

Экологичная альтернатива новогодней елке

Экологичная альтернатива новогодней елке

Экологичная альтернатива новогодней елке

Экологичная альтернатива новогодней елке

Экологичная альтернатива новогодней елке

Экологичная альтернатива новогодней елке

Экологичная альтернатива новогодней елке