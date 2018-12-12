Гадания на Андрея Первозванного 13 декабря - узнай имя суженого

Как узнать имя жениха или мистические гадания на Андрея в домашних условиях
13 декабря христиане отмечают День святого Андрея Первозванного. По дохристианским верованиям украинцев, именно в эту ночь происходят мистические вещи и чудеса. Поэтому если гадать на Андрея – можно заглянуть в будущее.
Мистические гадания на Андрея в домашних условиях: как узнать имя суженого
А начиналось в этот день все с вечерниц. Молодежь сходилась к одному дому вечером, 12 декабря, где девушки и юноши шутили, пели песни и играли в разные игры.
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Ближе к ночи на 13 декабря юноши шли делать убытки там, где жили холостые, а девушки гадали на будущую судьбу.
Или действенные давние украинские гадания – можете проверить сами.
Гадание на имя суженого
1. В ночь на 13 декабря положите себе под подушку мешочек с мужскими именами. На отдельных бумажках напишите 11 имен по своему усмотрению, а одну бумажку оставьте пустой. Утром выньте одну из них. Какое имя выпадет – такое и будет иметь ваш будущий муж. А если вы вытащили пустую бумажку – судьба желает оставить его имя в тайне.
2. Накануне Андреевской ночи напишите по одному мужскому имени на нескольких луковицах. Поставьте их в емкость с водой. Которая луковица прорастет первой - того имя и станет вашей судьбой.
3. В миску налейте воды, а на краях сосуда закрепите куски бумаги с именами ребят. К середине воды пустите зажженную свечу в лодочке из ореховой скорлупы и ждите, пока он не приплывет к одному из краев с мужским именем. Тот и станет вашим избранным.
Гадание на имя суженого
4. Еще один способ наколдовать имя суженого очень прост. В ночь с 12 на 13 декабря выйдите на улицу и спросите имя у первого встречного, обязательно незнакомого, прохожего. Какое будет у него имя – такое и у вашего жениха.
Когда выйдете замуж
1. Поймайте в горшок паука и прикройте, так чтобы не убежал. Если животное начнет сновать паутину – вскоре будет помолвка.
2. Если девушек собралась целая компания - можно погадать на сапогах. Каждая берет по своему сапогу, и переставляете через дом – от стены до порога. Чей сапог первым закончит эстафету - та и выйдет замуж первой.
Когда выйдете замуж
3. Через голову бросьте сапог. Если он упал носом – надо обратить внимание на то, в какую сторону он указывал, ведь с той стороны стоит ждать жениха. А если сапог упал подошвой – вскоре ждите сватов.
4. Еще один вариант с сапогами. "Измеряя" пол сапогом от стены до порога, пригаваривайте на каждый переставленный сапог: "молодец", "вдовец", "буду в девках". Какой вариант застанет ваш сапог на пороге – то и ждите в ближайшем году.
5. Перед Андреевой ночью отломите веточку вишни. Но это нужно сделать так, чтобы никто не видел. Дома поставьте в воду, сказав: "Святой Андрей, имею в Тебе надежду. Дай, чтобы вишня зацвела, а мою судьбу на порог привела".
Если к Рождеству расцветет – выйдете в этом году замуж, а если нет – придется ждать следующего года.
Гадание на веточке вишни
6. В компании девушек можно погадать и на нитке. Каждая берет по куску нити одинаковой длины и поджигает ее. Чья догорит быстрее – та девушка выйдет первая замуж. Если же нить угаснет сразу или сгорит наполовину – по верованиям это не очень хорошо. Но будьте очень осторожны как с огнем, так и с пальцами.
7. Гадание на фасоли. Берете левой рукой горсть фасоли, по одной откладываете, приговаривая: "в девках сижу" – "замуж пойду", и так до тех пор, пока не закончится фасоль.
Гадание на фасоли
Гадание на перстнях
В ночь на Андрея, уединившись, подумайте о том, какие изменения в личной жизни хотите больше всего. После такой медитации возьмите достаточно глубокую мисочку и насыпьте в нее пшеницы.
Туда положите четыре различные кольца: простое, золотое, серебряное и перстень с драгоценным камнем. Перемешайте так, чтобы они полностью "утонули" в пшенице.
Закрыв глаза, еще раз напомните себе о наиболее желаемое и вытяните один перстень. Простой – будете искать свою судьбу, золотой – выйдете замуж, серебряный – встретите свою пару, с драгоценным камнем – вас будут любить.
Каким будет муж
1. В миску налейте воды. Покрошите восковую свечу на кусочки, растопите их в металлической ложке над свечой или другим источником тепла. Растопленный воск быстро вылейте в миску. Он быстро застынет, а уже в необычных формах попробуйте разглядеть очертания своего будущего мужа.
Каким будет муж
2. По древним верованиям, в ночь на Андрея судьбу можно было увидеть и в зеркале. Уединитесь, так чтобы никого не было в комнате, сядьте перед зеркалом, поставьте по обе стороны зеркала по зажженной свече, трижды приговаривая такие слова:
Я тебя, зеркало, спрашиваю,
С кем я свою судьбу соединить должна?
Соединить с Иваном прошу,
Потому что его в сердечке ношу.
После этого отвернитесь от зеркала, закройте глаза и скажите следующее:
Святой Андрей, помоги,
Суженого моего покажи!
Гадаю на свой венок,
Прошу защиты от звезд!
Дай Бог, брака дождаться,
Меня с Иваном обвенчать.
Поэтому сразу резко повернитесь и посмотрите в зеркало. Но не пугайтесь того, что увидите. Если с первого раза ничего не получилось – можно повторить процесс трижды. Но если судьба не сжалилась ни на одну из следующих попыток – тогда ждите до следующего года.
Гадание на Андрея
3. Увидеть лицо жениха можно во сне. Перед тем, как лечь спать, поставьте под кровать стакан с водой, а сверху – деревянную ветку или небольшую дощечку, которая будет символизировать кладку через реку. После этого произнесите трижды такие слова:
О дай же Бог, молодой мне,
Чтобы приснился мой суженый во сне.
И Тебя, Святой Андрей,
Я прошу, как умею:
Святой Андрей, помоги,
Меня сегодня не оставь!
Ой ты, мостик, но не клонись,
А ты, Ваня, мне приснись.
Перейди реку – быструю воду,
И веди к браку меня, молодую.
Приятных развлечений и пусть судьба вам обязательно улыбнется!