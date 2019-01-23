Как правильно сварить гречку на воде и молоке: советы по приготовлению

Казалось бы, что приготовить гречку сможет каждый, однако в этом деле есть некоторые тонкости. Как сварить гречку вкусной, питательной, сохраняя все ее полезные свойства для организма человека – читайте в материале.

Правильно сваренную гречку на воде можно употреблять в качестве гарнира с мясными блюдами, а также подавать к рыбе. Гречневую кашу – сладкую или же соленую – полезно готовить детям на обед, а на завтрак – с маслом для всех членов семьи.

Полезные свойства гречки

– Способствует нормализации обмена веществ. Благоприятно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, оказывает полезное влияние на печень.

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– Благодаря содержанию органического сахара, гречка нормализует содержание сахара в крови.

– Фолиевая кислота укрепляет сердце и сосуды, способствует кровообразованию.

– Клетчатка, содержащаяся в гречке, выводит из организма шлаки.

Как варить гречку на воде

Ингредиенты:

- 350 грамм гречневой крупы;

- 0,5 чайной ложки сахара;

- 3 столовые ложки сливочного масла;

- 3 столовые ложки масла.

Рецепт приготовления:

1. Выложите гречневую крупу на разогретую сухую сковородку и жарьте, помешивая до 3-5 минут.





Рецепт приготовления полезной гречки

2. После всыпьте горячую крупу в кастрюлю объемом не менее 2,5 литра и добавьте к ней сливочное масло.



Гречка – полезная и вкусная крупа

3. Залейте гречку одним литрой кипятка, посолите, тщательно размешайте. Доведите до кипения, закройте крышкой и варите 20 минут.

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4. Тем временем лук нарежьте тонкими четвертинками колец. Приправьте солью и сахаром, обжарьте на среднем огне в масле до золотистого цвета.



Лук улучшит вкус гречневой крупы

5. Выньте кастрюлю с кашей из духовки, добавьте обжаренный лук, тщательно перемешайте и отправьте обратно в духовку на 10 мин. Блюдо готово. Приятного аппетита!



Вкусный и полезный рецепт гречневой крупы

Как варить гречку на молоке

Ингредиенты:

- один стакан гречневой крупы;

- сахар и соль по вкусу;

- 0,5 литра молока;

- 0,5 литра воды.

Рецепт приготовления:

1. Для начала нужно перебрать гречку. После этого сковороду поставить на огонь, разогреть и всыпать туда гречневую крупу, обжаривая в течение трех минут.

2. После этого поставить кастрюлю с водой на огонь, подсолить и довести до кипения. Когда вода закипит, добавить обжаренную гречневую крупу и варить в течение двадцати минут.



Рецепт питательной каши на молоке

3. После окончания варки, добавить в гречку сливочное масла, после этого огонь можно выключать.

4. Разложить кашу по тарелкам и залить горячим кипяченым молоком и засыпать сахаром.

Полезная и питательная гречневая каша с молоком готова! По желанию в тарелку можно положить фрукты или мед, тогда каша станет еще вкуснее и ароматнее!