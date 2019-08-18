Экзотическая крупа киноа: как ее варить и с чем есть

Киноа – экзотическая крупа, набирающая обороты в рационе здорового питания. Какими полезными свойствами наделена крупа и как ее готовить – читайте дальше.

Киноа является однолетним растением, которое выращивают на склонах Анд в Южной Америке на высоте 3000-4000 метров над уровнем моря. Во времена инков киноа считалась одним из важнейших видов пищи, поэтому они назвали крупу "золотым зерном". Благодаря высокой питательной ценности и приспособленности киноа к горному климату эту культуру распространяют во все уголки мира.

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Полезные свойства киноа

1. Наличие лизина усиливает усвоение кальция и ускоряет заживление тканей.

2. Улучшает работу пищеварительной системы.

3. Стабилизирует работу нервной системы, укрепляет сон, убирает рассеянность и раздражительность.

4. Благодаря наличию фитиновой кислоты киноа повышает противораковые функции иммунитета и снижает уровень холестерина.

5. Помогает быстрее восстановить физический и эмоциональный тонус после операций, болезней.

6. Предотвращает развитие артрита, артроза и других суставных болезней.

7. Служит источником легкоусвояемого растительного белка, необходимого для роста мышечной массы, развития детского организма и полноценного питания беременных женщин.

8. Снижает риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии.



Сбор растения киноа в Андах

Как правильно варить киноа



Каша из киноа очень питательная и полезная

1. Перед началом приготовления зерна тщательно промойте в проточной воде. Чтобы зерна не разлетелись, поместите их в марлевую салфетку.

2. Также дополнительно нужно киноа бланшировать. Поместите их в сито и опустите на несколько секунд в кипящую воду.

3. Чтобы правильно сварить киноа, придерживайтесь баланса крупы и воды. Если это правило нарушить, крупа не доварится.

Употребляйте киноа в горячем виде, однако после остывания она является прекрасным ингредиентом для разнообразных салатов.

Как варить киноа на гарнир и как убрать горечь

Ингредиенты:

– 200 граммов киноа;

– 0, 5 л бульона или воды;

– соль, специи.

Убрать неприятный привкус поможет промывание в проточной воде. Делать это придется несколько минут, тщательно перебирая крупу руками.

Способ приготовления:



Киноа идеально подходит для салата

1. Промойте киноа, замочите на 2 часа в прохладной воде. После чего промойте еще раз.

2. Вскипятите воду, подсолите ее, добавьте приправы по вкусу и перемешайте.

3. Высыпайте в кастрюлю с кипящей водой киноа, перемешайте.

4. Когда жидкость в кастрюле закипит, отмерьте время. Крупу белого сорта варите 15 минут, красного – 17 минут. Будьте бдительными и следите, чтобы каша не начала пригорать. При необходимости добавьте теплую кипяченую воду.

Сваренный гарнир киноа подойдет к мясным и рыбным блюдам. Также киноа подходит для салатов.

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Как приготовить киноа с овощами

Ингредиенты:

– 4 стакана воды;

– 2 стакана киноа;

– 1/4 стакана оливкового масла;

– 0,5 ч.л. соли;

– 2 шт. цуккини;

– 1 морковь;

– 1 большой помидор;

– 1 ст.л. сладкой паприки;

– 1 ч.л. молотой корицы;

– 1/2 стакана рубленой кинзы.

Способ приготовления:



Киноа с овощами 1. Засыпьте в кастрюлю киноа и добавьте воды. Посолите, доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и варите 15 минут, пока киноа не станет мягкой и вся жидкость не испарится. 2. Оливковое масло разогрейте в большой сковороде на среднем огне. 3. Добавьте нарезанную маленькими кубиками морковь и обжарьте в течение 5 минут до мягкости. Добавьте нарезанные кубиками цукини и готовьте еще 5 минут до мягкости. Посыпьте паприкой и корицей. 4. В сковороду добавьте киноа и хорошо перемешайте. Добавьте нарезанный кубиками помидор. Посолите и поперчите по вкусу. 5. Перед подачей посыпьте кинзой. Как сварить киноа в мультиварке

Киноа в мультиварке 1. Перед варкой киноа в мультиварке, крупу замочите в холодную воду на несколько часов, чтобы убрать горечь. После того, как горечь выйдет – дайте ей высохнуть и обжарьте в течение 5 минут на сковородке. Обратите внимание на то, что крупа обрабатывается насухо, поэтому не забудьте ее интенсивно перемешать. 2. После этого пересыпьте продукт в емкость мультиварки, залейте водой в 5-кратном объеме, приправьте солью и начните варку. Для получения рассыпчатой каши достаточно варить киноа 10-15 минут. 3. Когда мультиварка подаст сигнал об окончании приготовления, внутрь положите небольшой кусочек сливочного масла и оставьте киноа под крышкой еще на четверть часа. Читайте также: Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд Салат с киноа, рукколой, огурцами и помидорами черри Ингредиенты:

– 150 г киноа;

– 200 г огурцов;

– 200 г томатов чери;

– пучок рукколы;

– несколько веточек красного базилика;

– несколько перьев зеленого лука;

– 1 лайм;

– соль и перец по вкусу;

– 3 ст.л. оливкового масла.



Салат с киноа, рукколой и помидорами черри / Единственная

Способ приготовления:

1. Промойте киноа, залейте холодной водой.

2. После высыхания крупы поставьте ее варить на медленном огне 15-20 минут. Готовую крупу оставьте остывать.

3. Нарежьте огурцы тонкими ломтиками, черри разрежьте пополам, добавьте в салатницу руколу и базилик, зеленый лук мелко нарежьте. Когда киноа остынет – добавьте ее в салат, посолите и поперчите по вкусу, добавьте оливковое масло и перемешайте.

Готовый салат разложите по тарелкам и украсьте кусочками лайма.

Как приготовить черную киноа с шампиньонами

Ингредиенты:

– 1 стакан черной киноа;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 100 граммов сливок;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 200 граммов свежих шампиньонов;

– 3 зубчика чеснока;

– соль и перец.

Способ приготовления:

1. Отварите киноа в большом количестве воды примерно 20-25 минут.

2. Разогрейте сковороду на оливковом масле.

3. Обжарьте в масле лук, морковь и чеснок.

4. Нарежьте шампиньоны ломтиками, залейте немного кипятком.

5. Выложите на сковороду киноа и шампиньоны.

6. Добавьте соль, перец по вкусу.

7. Когда шампиньоны будут готовы, добавьте сливки и подержите на сковороде 5-7 минут.

Приятного аппетита!