Экзотическая крупа киноа: как ее варить и с чем есть

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Как варить киноа без горечи, польза киноа и способы приготовления киноа
Как варить киноа / Фото из открытых источников

Киноа – экзотическая крупа, набирающая обороты в рационе здорового питания. Какими полезными свойствами наделена крупа и как ее готовить – читайте дальше.

Киноа является однолетним растением, которое выращивают на склонах Анд в Южной Америке на высоте 3000-4000 метров над уровнем моря. Во времена инков киноа считалась одним из важнейших видов пищи, поэтому они назвали крупу "золотым зерном". Благодаря высокой питательной ценности и приспособленности киноа к горному климату эту культуру распространяют во все уголки мира.

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Полезные свойства киноа

1. Наличие лизина усиливает усвоение кальция и ускоряет заживление тканей.

2. Улучшает работу пищеварительной системы.

3. Стабилизирует работу нервной системы, укрепляет сон, убирает рассеянность и раздражительность.

4. Благодаря наличию фитиновой кислоты киноа повышает противораковые функции иммунитета и снижает уровень холестерина.

5. Помогает быстрее восстановить физический и эмоциональный тонус после операций, болезней.

6. Предотвращает развитие артрита, артроза и других суставных болезней.

7. Служит источником легкоусвояемого растительного белка, необходимого для роста мышечной массы, развития детского организма и полноценного питания беременных женщин.

8. Снижает риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии.

Збір рослини кіноа в Андах
Сбор растения киноа в Андах

Как правильно варить киноа

Каша з кіноа дуже поживна та корисна
Каша из киноа очень питательная и полезная

1. Перед началом приготовления зерна тщательно промойте в проточной воде. Чтобы зерна не разлетелись, поместите их в марлевую салфетку.

2. Также дополнительно нужно киноа бланшировать. Поместите их в сито и опустите на несколько секунд в кипящую воду.

3. Чтобы правильно сварить киноа, придерживайтесь баланса крупы и воды. Если это правило нарушить, крупа не доварится.

Употребляйте киноа в горячем виде, однако после остывания она является прекрасным ингредиентом для разнообразных салатов.

Как варить киноа на гарнир и как убрать горечь

Ингредиенты:
– 200 граммов киноа;
– 0, 5 л бульона или воды;
– соль, специи.

Убрать неприятный привкус поможет промывание в проточной воде. Делать это придется несколько минут, тщательно перебирая крупу руками.

Способ приготовления:

Кіноа ідеально підходить для салату
Киноа идеально подходит для салата

1. Промойте киноа, замочите на 2 часа в прохладной воде. После чего промойте еще раз.

2. Вскипятите воду, подсолите ее, добавьте приправы по вкусу и перемешайте.

3. Высыпайте в кастрюлю с кипящей водой киноа, перемешайте.

4. Когда жидкость в кастрюле закипит, отмерьте время. Крупу белого сорта варите 15 минут, красного – 17 минут. Будьте бдительными и следите, чтобы каша не начала пригорать. При необходимости добавьте теплую кипяченую воду.

Сваренный гарнир киноа подойдет к мясным и рыбным блюдам. Также киноа подходит для салатов.

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Как приготовить киноа с овощами

Ингредиенты:
– 4 стакана воды;
– 2 стакана киноа;
– 1/4 стакана оливкового масла;
– 0,5 ч.л. соли;
– 2 шт. цуккини;
– 1 морковь;
– 1 большой помидор;
– 1 ст.л. сладкой паприки;
– 1 ч.л. молотой корицы;
– 1/2 стакана рубленой кинзы.

Способ приготовления:

Кіноа з овочами
Киноа с овощами

1. Засыпьте в кастрюлю киноа и добавьте воды. Посолите, доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и варите 15 минут, пока киноа не станет мягкой и вся жидкость не испарится.

2. Оливковое масло разогрейте в большой сковороде на среднем огне.

3. Добавьте нарезанную маленькими кубиками морковь и обжарьте в течение 5 минут до мягкости. Добавьте нарезанные кубиками цукини и готовьте еще 5 минут до мягкости. Посыпьте паприкой и корицей.

4. В сковороду добавьте киноа и хорошо перемешайте. Добавьте нарезанный кубиками помидор. Посолите и поперчите по вкусу.

5. Перед подачей посыпьте кинзой.

Как сварить киноа в мультиварке

Кіноа в мультиварці
Киноа в мультиварке

1. Перед варкой киноа в мультиварке, крупу замочите в холодную воду на несколько часов, чтобы убрать горечь. После того, как горечь выйдет – дайте ей высохнуть и обжарьте в течение 5 минут на сковородке. Обратите внимание на то, что крупа обрабатывается насухо, поэтому не забудьте ее интенсивно перемешать.

2. После этого пересыпьте продукт в емкость мультиварки, залейте водой в 5-кратном объеме, приправьте солью и начните варку. Для получения рассыпчатой каши достаточно варить киноа 10-15 минут.

3. Когда мультиварка подаст сигнал об окончании приготовления, внутрь положите небольшой кусочек сливочного масла и оставьте киноа под крышкой еще на четверть часа.

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Салат с киноа, рукколой, огурцами и помидорами черри

Ингредиенты:
– 150 г киноа;
– 200 г огурцов;
– 200 г томатов чери;
– пучок рукколы;
– несколько веточек красного базилика;
– несколько перьев зеленого лука;
– 1 лайм;
– соль и перец по вкусу;
– 3 ст.л. оливкового масла.

Салат з кіноа, руколою та помідорами чері / Единственная
Салат с киноа, рукколой и помидорами черри / Единственная

Способ приготовления:

1. Промойте киноа, залейте холодной водой.

2. После высыхания крупы поставьте ее варить на медленном огне 15-20 минут. Готовую крупу оставьте остывать.

3. Нарежьте огурцы тонкими ломтиками, черри разрежьте пополам, добавьте в салатницу руколу и базилик, зеленый лук мелко нарежьте. Когда киноа остынет – добавьте ее в салат, посолите и поперчите по вкусу, добавьте оливковое масло и перемешайте.

Готовый салат разложите по тарелкам и украсьте кусочками лайма.

Как приготовить черную киноа с шампиньонами

Ингредиенты:
– 1 стакан черной киноа;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 100 граммов сливок;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 200 граммов свежих шампиньонов;
– 3 зубчика чеснока;
– соль и перец.

Способ приготовления:

1. Отварите киноа в большом количестве воды примерно 20-25 минут.

2. Разогрейте сковороду на оливковом масле.

3. Обжарьте в масле лук, морковь и чеснок.

4. Нарежьте шампиньоны ломтиками, залейте немного кипятком.

5. Выложите на сковороду киноа и шампиньоны.

6. Добавьте соль, перец по вкусу.

7. Когда шампиньоны будут готовы, добавьте сливки и подержите на сковороде 5-7 минут.

Приятного аппетита!

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Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
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