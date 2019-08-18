Экзотическая крупа киноа: как ее варить и с чем есть
Киноа – экзотическая крупа, набирающая обороты в рационе здорового питания. Какими полезными свойствами наделена крупа и как ее готовить – читайте дальше.
Киноа является однолетним растением, которое выращивают на склонах Анд в Южной Америке на высоте 3000-4000 метров над уровнем моря. Во времена инков киноа считалась одним из важнейших видов пищи, поэтому они назвали крупу "золотым зерном". Благодаря высокой питательной ценности и приспособленности киноа к горному климату эту культуру распространяют во все уголки мира.
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Полезные свойства киноа
1. Наличие лизина усиливает усвоение кальция и ускоряет заживление тканей.
2. Улучшает работу пищеварительной системы.
3. Стабилизирует работу нервной системы, укрепляет сон, убирает рассеянность и раздражительность.
4. Благодаря наличию фитиновой кислоты киноа повышает противораковые функции иммунитета и снижает уровень холестерина.
5. Помогает быстрее восстановить физический и эмоциональный тонус после операций, болезней.
6. Предотвращает развитие артрита, артроза и других суставных болезней.
7. Служит источником легкоусвояемого растительного белка, необходимого для роста мышечной массы, развития детского организма и полноценного питания беременных женщин.
8. Снижает риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии.
Сбор растения киноа в Андах
Как правильно варить киноа
Каша из киноа очень питательная и полезная
1. Перед началом приготовления зерна тщательно промойте в проточной воде. Чтобы зерна не разлетелись, поместите их в марлевую салфетку.
2. Также дополнительно нужно киноа бланшировать. Поместите их в сито и опустите на несколько секунд в кипящую воду.
3. Чтобы правильно сварить киноа, придерживайтесь баланса крупы и воды. Если это правило нарушить, крупа не доварится.
Употребляйте киноа в горячем виде, однако после остывания она является прекрасным ингредиентом для разнообразных салатов.
Как варить киноа на гарнир и как убрать горечь
Ингредиенты:
– 200 граммов киноа;
– 0, 5 л бульона или воды;
– соль, специи.
Убрать неприятный привкус поможет промывание в проточной воде. Делать это придется несколько минут, тщательно перебирая крупу руками.
Способ приготовления:
Киноа идеально подходит для салата
1. Промойте киноа, замочите на 2 часа в прохладной воде. После чего промойте еще раз.
2. Вскипятите воду, подсолите ее, добавьте приправы по вкусу и перемешайте.
3. Высыпайте в кастрюлю с кипящей водой киноа, перемешайте.
4. Когда жидкость в кастрюле закипит, отмерьте время. Крупу белого сорта варите 15 минут, красного – 17 минут. Будьте бдительными и следите, чтобы каша не начала пригорать. При необходимости добавьте теплую кипяченую воду.
Сваренный гарнир киноа подойдет к мясным и рыбным блюдам. Также киноа подходит для салатов.
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Как приготовить киноа с овощами
Ингредиенты:
– 4 стакана воды;
– 2 стакана киноа;
– 1/4 стакана оливкового масла;
– 0,5 ч.л. соли;
– 2 шт. цуккини;
– 1 морковь;
– 1 большой помидор;
– 1 ст.л. сладкой паприки;
– 1 ч.л. молотой корицы;
– 1/2 стакана рубленой кинзы.
Способ приготовления:
Киноа с овощами
1. Засыпьте в кастрюлю киноа и добавьте воды. Посолите, доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и варите 15 минут, пока киноа не станет мягкой и вся жидкость не испарится.
2. Оливковое масло разогрейте в большой сковороде на среднем огне.
3. Добавьте нарезанную маленькими кубиками морковь и обжарьте в течение 5 минут до мягкости. Добавьте нарезанные кубиками цукини и готовьте еще 5 минут до мягкости. Посыпьте паприкой и корицей.
4. В сковороду добавьте киноа и хорошо перемешайте. Добавьте нарезанный кубиками помидор. Посолите и поперчите по вкусу.
5. Перед подачей посыпьте кинзой.
Как сварить киноа в мультиварке
Киноа в мультиварке
1. Перед варкой киноа в мультиварке, крупу замочите в холодную воду на несколько часов, чтобы убрать горечь. После того, как горечь выйдет – дайте ей высохнуть и обжарьте в течение 5 минут на сковородке. Обратите внимание на то, что крупа обрабатывается насухо, поэтому не забудьте ее интенсивно перемешать.
2. После этого пересыпьте продукт в емкость мультиварки, залейте водой в 5-кратном объеме, приправьте солью и начните варку. Для получения рассыпчатой каши достаточно варить киноа 10-15 минут.
3. Когда мультиварка подаст сигнал об окончании приготовления, внутрь положите небольшой кусочек сливочного масла и оставьте киноа под крышкой еще на четверть часа.
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Салат с киноа, рукколой, огурцами и помидорами черри
Ингредиенты:
– 150 г киноа;
– 200 г огурцов;
– 200 г томатов чери;
– пучок рукколы;
– несколько веточек красного базилика;
– несколько перьев зеленого лука;
– 1 лайм;
– соль и перец по вкусу;
– 3 ст.л. оливкового масла.
Салат с киноа, рукколой и помидорами черри / Единственная
Способ приготовления:
1. Промойте киноа, залейте холодной водой.
2. После высыхания крупы поставьте ее варить на медленном огне 15-20 минут. Готовую крупу оставьте остывать.
3. Нарежьте огурцы тонкими ломтиками, черри разрежьте пополам, добавьте в салатницу руколу и базилик, зеленый лук мелко нарежьте. Когда киноа остынет – добавьте ее в салат, посолите и поперчите по вкусу, добавьте оливковое масло и перемешайте.
Готовый салат разложите по тарелкам и украсьте кусочками лайма.
Как приготовить черную киноа с шампиньонами
Ингредиенты:
– 1 стакан черной киноа;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 100 граммов сливок;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 200 граммов свежих шампиньонов;
– 3 зубчика чеснока;
– соль и перец.
Способ приготовления:
1. Отварите киноа в большом количестве воды примерно 20-25 минут.
2. Разогрейте сковороду на оливковом масле.
3. Обжарьте в масле лук, морковь и чеснок.
4. Нарежьте шампиньоны ломтиками, залейте немного кипятком.
5. Выложите на сковороду киноа и шампиньоны.
6. Добавьте соль, перец по вкусу.
7. Когда шампиньоны будут готовы, добавьте сливки и подержите на сковороде 5-7 минут.
Приятного аппетита!