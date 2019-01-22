Как приготовить рис для суши: полезные советы
Для того, чтобы приготовить суши, прежде всего следует правильно сварить рис, ведь от этого зависит структура ролла и его вкус. Чтобы суши не рассыпались и держали форму, рис должен быть клейким. Как правильно сварить рис для приготовления роллов – далее в материале.
Главным компонентом для приготовления роллов является рис, поэтому прежде чем его сварить, следует учесть рекомендации японских кулинаров. Если рис будет недоваренным – он испортит вкус блюда, а если его переварить – роллы могут распасться.
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Рецепт приготовления риса на суши в мультиварке
Ингредиенты:
280 граммов риса;
370 граммов воды;
50 миллиграммов рисового уксуса;
1/4 чайной ложки соли;
1/2 чайной ложки сахара.
Пошаговый рецепт, как варить рис:
1. Для приготовления суши и роллов понадобится 2 мультистакана круглозернистого риса. Его надо высыпать в сосуд и несколько раз промыть водой, пока вода не станет прозрачной.
2. Рис высыпать в мультиварку и залить 2,5 мультистаканами воды.
Как правильно приготовить рис для суши: советы
3. Тогда надо поставить программу "Варка/Экспресс" на 45 минут. Если такой функции в мультиварке нет, тогда надо включить кнопку для варки крупы на 40-45 минут.
4. К рису добавить соль, сахар и рисовый уксус, тщательно перемешивая.
5. После приготовления даем рису остыть до комнатной температуры, после чего используем его для приготовления суши.
Рецепт приготовления риса в кастрюле
Индигриенты:
200 граммов риса;
250 граммов воды;
1 столовая ложка уксуса;
2 чайные ложки соли;
7 чайных ложек сахарного песка.
Пошаговый рецепт, как варить рис:
1. Сначала промываем рис до прозрачной воды. Выкладываем на сито и оставляем на 30 минут просохнуть.
Для приготовления суши рис должен быть клейким
2. После этого, ставим рис в кастрюлю и заливаем водой. Пропорция риса и воды должна соответствовать 1:1,5.
3. Кастрюлю надо накрыть крышко тогда, когда вода закипит, и уменьшить огонь до минимума.
4. Варить рис нужно до того момента, пока он не впитает в себя всю воду (на это уйдет минут 10-15).
Приготовить рис для суши легко и просто
5. С момента, когда рис сварился, ему необходимо постоять 10 мин под закрытой крышкой.
6. Для приготовления специальной смеси в отдельной посуде надо смешать 1 столовую ложку уксуса, 2 чайные ложки соли и 7 чайных ложек сахара. Стоит следить за тем, чтобы все растворилось.
7. После полученной смесью сбрызгиваем рис, аккуратно перемешиваем и даем рису остыть.
Смотрите видео как приготовить рис для суши в домашних условиях: