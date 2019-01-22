Как приготовить рис для суши: полезные советы

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Как варить рис для суши в мультиварке и домашних условиях: видео
Как варить рис на суши в мультиварке и домашних условиях: видео / unsplash.com

Для того, чтобы приготовить суши, прежде всего следует правильно сварить рис, ведь от этого зависит структура ролла и его вкус. Чтобы суши не рассыпались и держали форму, рис должен быть клейким. Как правильно сварить рис для приготовления роллов – далее в материале.

Главным компонентом для приготовления роллов является рис, поэтому прежде чем его сварить, следует учесть рекомендации японских кулинаров. Если рис будет недоваренным – он испортит вкус блюда, а если его переварить – роллы могут распасться.

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Рецепт приготовления риса на суши в мультиварке

Ингредиенты:
280 граммов риса;
370 граммов воды;
50 миллиграммов рисового уксуса;
1/4 чайной ложки соли;
1/2 чайной ложки сахара.

Пошаговый рецепт, как варить рис:

1. Для приготовления суши и роллов понадобится 2 мультистакана круглозернистого риса. Его надо высыпать в сосуд и несколько раз промыть водой, пока вода не станет прозрачной.

2. Рис высыпать в мультиварку и залить 2,5 мультистаканами воды.

як правильно приготувати рис на суші

Как правильно приготовить рис для суши: советы

3. Тогда надо поставить программу "Варка/Экспресс" на 45 минут. Если такой функции в мультиварке нет, тогда надо включить кнопку для варки крупы на 40-45 минут.

4. К рису добавить соль, сахар и рисовый уксус, тщательно перемешивая.

5. После приготовления даем рису остыть до комнатной температуры, после чего используем его для приготовления суши.

Рецепт приготовления риса в кастрюле

Индигриенты:                                                                                                                                    
200 граммов риса;
250 граммов воды;
1 столовая ложка уксуса;
2 чайные ложки соли;
7 чайных ложек сахарного песка.

Пошаговый рецепт, как варить рис:

1. Сначала промываем рис до прозрачной воды. Выкладываем на сито и оставляем на 30 минут просохнуть.

Для приготування суші рис повинен бути клейким
Для приготовления суши рис должен быть клейким

2. После этого, ставим рис в кастрюлю и заливаем водой. Пропорция риса и воды должна соответствовать 1:1,5.

3. Кастрюлю надо накрыть крышко тогда, когда вода закипит, и уменьшить огонь до минимума.

4. Варить рис нужно до того момента, пока он не впитает в себя всю воду (на это уйдет минут 10-15).

Приготувати рис на суші легко і просто

Приготовить рис для суши легко и просто

5. С момента, когда рис сварился, ему необходимо постоять 10 мин под закрытой крышкой.

6. Для приготовления специальной смеси в отдельной посуде надо смешать 1 столовую ложку уксуса, 2 чайные ложки соли и 7 чайных ложек сахара. Стоит следить за тем, чтобы все растворилось.

7. После полученной смесью сбрызгиваем рис, аккуратно перемешиваем и даем рису остыть.

Смотрите видео как приготовить рис для суши в домашних условиях:

 

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 канал
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