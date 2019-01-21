Как варить рис: рецепт правильного приготовления

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Как сварить правильно рис: рецепт и полезные советы приготовления
Как сварить правильно рис: рецепт и полезные советы приготовления / hudnemo.com

Правильно приготовленный рис – залог вкусного гарнира. Каждому стоит знать важные правила того, как приготовить рис рассыпчатым, полезным и питательным. Как сварить рис таким, чтобы он был по вкусу каждому – дальше в материале.

Рис считается самой популярной крупой в мире, ведь в нем находится много витаминов и полезных свойств. Крупа богата микроэлементами, которые необходимы человеческому организму. Употребление рисовой крупы способствует хорошему состоянию кожных покровов, ногтей и волос.

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Для приготовления риса сначала стоит выбрать его сорт. Самыми популярными сортами являются рис-круглый и длиннозернистый. По степени обработки рис бывает нешлифованный, шлифованный и пропаренный.

Рецепт приготовления круглого риса:

1. Прежде всего рисовую крупу необходимо промыть под струей воды несколько раз.

2. После этого залить рис водой. Соотношение риса и воды должно состоять в пропорции 1:2.

3. Рис должен вариться на маленьком огне ровно 12 минут, при этом вода должна испаряться.

4. Проверить готовность риса можно попробовав его на вкус. Если рис мягкий, то можно снимать с огня. Если он твердый, то нужно добавить еще немного воды и дополнительно варить 5-7 минут.

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5. После приготовления огонь необходимо выключить и дать настояться рисовой крупе еще 12 минут для готовности.

6. По желанию добавить необходимые приправы и специи – это соль и перец, также желательно для вкуса добавить ложку сливочного масла.

Смотрите видео как правильно приготовить рис:

 

Рецепт приготовления длиннозерного риса:

1. Сначала рис промыть в холодной воде более 5 раз, чтобы он стал прозрачным. Вода с риса должна быть прозрачной, для того, чтобы рис был рассыпчатым после варки.

2. После этого залить промытый рис необходимым количеством холодной воды и поставить на средний огонь. Иногда рис надо перемешивать, ведь он может прилипнуть к низу кастрюли.

3. Солить рис стоит после того, как вода закипит. Уменьшить огонь и оставить вариться на 15 минут на медленном огне.

4. После приготовления, откинуть рис на сито, дать воде стечь и добавить сливочное масло по вкусу.

Смотрите видео как вкусно сварить рис:

 

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 канал
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