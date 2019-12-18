Как вернуть чувства в браке, которому 40 лет: показывают в фильме "Кафе желаний"– первый трейлер

Наверное, парам, которым иногда кажется, что их отношения исчерпали себя, будет интересно посмотреть новый французский фильм Николя Бедоса "Кафе желаний" (фр. – La Belle Époque). Однако, даже если вам это не знакомо – предлагаем посмотреть первый украинский трейлер комедийной мелодрамы.

"Кафе желаний" (фр. – La Belle Époque) – это юмористическая драма с элементами фантастики, которая передаст историю давно женатой пары, тонущей в рутине. В режиссерское кресло сел известный французский писатель, комик и актер Николя Бедос.

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В одном из своих интервью 39-летний француз признался, что у него был соблазн сыграть в этом фильме главную роль, однако он решил оставить ее для кого-то другого. Таким образом он сосредоточился на режиссуре и избежал обвинений в эгоистичности от зрителей.



Постер к фильму "Кафе желаний" / IMDb

В центре сюжета французской драмы с элементами комедии встает супружеская, которая прожила вместе более 40 лет. Виктор и Марианна замечают, что их брак уже давно не дарит положительных эмоций и не приносит такой радости, как в первые годы. Так, жена семейства находит для себя любое занятие, чтобы не чувствовать того, как быстротечно идет время. А вот ее муж все-таки очень скучает по их счастливому прошлому.

Как-то знакомый Виктора Антуан, который может воспроизводить различные эпохи прошлого, помогает ему найти путь к решению проблемы. Он переносит главного героя в 70-е годы, когда тот только познакомился с Марианной. Премьера фильма "Кафе желаний" в Украине запланирована на 2 января 2020 года.

Кафе желаний: трейлер на украинском смотреть онлайн