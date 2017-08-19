Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози

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Карла Бруни и Николя Саркози
Карла Бруни и Николя Саркози / www.gettyimages.com

Она – супермодель, которая известна своими многочисленными романами, а он – экстравагантный президент Франции, за каждым шагом которого общественность тщательно следит. 2 февраля 2018 года Карла Бруни и Николя Саркози, которым пророчили скорый развод, отметили свою одиннадцатую годовщину.

На своей странице в Instagram Карла трогательно поздравила мужа с годовщиной. "11 лет мы с тобой бок-о-бок", – написала Бруни и показала фотографии с празднования, а также совместные фото.

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Впоследствии экс-модель опубликовала фотографии из романтической Венеции, в которую отправились влюбленные.

 

В честь годовщины Карлы Бруни и Николя Саркози редакция LifeStyle 24 подготовила интересные факты относительно их знакомства, брака и совместной жизни.

В детстве тогда еще будущий президент Франции Николя Саркози жил в сложной семье: его отец, который изменял матери и материально не поддерживал семью, оставил ему в наследство лишь статус сына венгерского иммигранта. Для того, чтобы обеспечить себя Николя не стеснялся подрабатывать курьером в цветочном магазине во время учебы на политолога.

Зато в Италии Карла Бруни проживала кардинально другую жизнь. С 19 лет девушка выходила на подиумы в нарядах от лучших дизайнеров: Christian Dior, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, Chanel, Versace.

Карла покоряла и впоследствии разбивала сердца известных мужчин. Однажды ей даже приписали роман с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

А настоящую любовь – Николя Саркози – Карла Бруни нашла в свои 40 лет, когда 53-летний мужчина уже занимал пост президента Франции.

Будущих супругов познакомили общие друзья на светском ужине. А потом через три месяца, 2 февраля 2008 года, Карла и Николя сыграли тайную свадьбу. Тогда в Елисейский дворец пригласили лишь 20 человек без СМИ. Поэтому общественность начала сомневаться в искренности и подлинности их отношений. Для Саркози этот брак стал третьим, для Бруни – вторым.

Известно, что они так быстро сыграли свадьбу из-за будущего приема королевы Великобритании в марте 2008 года. По правилам Николя мог представить Карлу только в статусе законной жены.

 

Следовательно Бруни стала представлять не только себя, но и всю Францию, будучи первой леди.

 

Что интересно, после бракосочетания с президентом, Карла лишь продолжила свою музыкальную карьеру и покорила многих своими "маленькими французскими песнями".

Их любви пророчили стремительное завершение после того, как мужчина покинет пост президента, однако этого не произошло.

Все, что я могу сказать, это то, что для меня как женщины эта встреча оказалась важной и неожиданной в том, что касается нежности, доверия, общения и взаимопонимания. Впервые я чувствую, что меня понимают и поддерживают, впервые я сама понимаю и поддерживаю. Впервые я много отдаю и получаю столько же в ответ,
– рассказывала Карла ранее журналистам о своих чувствах к Саркози.

Также супруги воспитывают общую дочь Джулию, которую Бруни родила 19 октября 2011 года.

 

Теги: LifeStyle Новости Франции Звездные романы
Источник: 24 канал
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