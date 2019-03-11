Как вокалист The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство: неожиданные подробности

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Смерть Кита Флинта: солист The Prodigy повесился - новые детали
Кит Флинт / www.gettyimages.com

Английский певец и танцор Кит Флинт умер в Великобритании 4 марта в 50 лет. Его нашли мертвым в собственном доме на востоке Англии. Правоохранители официально подтвердили, что причиной смерти стало самоубийство.

Результаты судебно-медицинской экспертизы свидетельствуют о том, что медицинской причиной смерти является асфиксия – Кит Флинт повесился. Об этом пишет издание Evening Standard.

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Кот Флинт умер на 50 году жизни. Музыканта нашли мертвым утром 4 марта в его собственном доме в Норт Энд неподалеку от города Данмоу, графство Эссекс.

В источнике отмечается, офицер полиции Линдси Чаффи сообщила, что посмертное обследование было проведено в больнице 7 марта, и предварительная медицинская причина смерти была зарегистрирована, как повешение.

Кіт Флінт
Кит Флинт / Getty Images

Результаты токсикологической экспертизы будут опубликованы позже. До получения этих результатов тело Флинта для захоронения не передадут. Слушание по этому делу состоится 23 июля.

К слову, в июле 2019 года в Украине пройдет масштабный рок-концерт, который собирает исполнителей со всего мира. Хедлайнерами фестиваля должна была быть группа The Prodigy с солистом Китом Флинтом. Состоится ли выступление группы – пока неизвестно.

Умер Кит Флинт: смотрите видео

 

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Теги: Умер Кит Флинт – The Prodigy Музыка Потери LifeStyle
Источник: 24 Канал
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