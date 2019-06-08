"Как все было на самом деле": Россия сняла свою версию сериала о Чернобыле

Мини-сериал, который снял телеканал НВО о чернобыльской трагедии, получил самые высокие оценки критиков и даже обогнал в рейтинге IMDB популярный сериал "Игра престолов". Однако в России нашлось немало тех, кто не доволен американским видением событий. Сейчас известно, что телеканал НТВ также снимает свою версию о трагедии на Чернобыльской АЭС.

В целом работа над сериалом началась еще в 2014 году, а выход на большие экраны запланирован на 2019 год, передает Tjournal.

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Сюжет российского сериала

В российской версии сериала действия разворачиваются за несколько месяцев до аварии, с апреля по декабрь 1986 года. Поэтому в сериале покажут период, когда произошел взрыв, а также несколько месяцев после этого.

В центре повествования окажется сотрудник ЦРУ Альберт Ленц, а главным героем станет подполковник военной контрразведки Андрей Николаев. Он будет пытаться остановить агента ЦРУ и предотвратить взрыв на ЧАЭС. Также создатели утверждают, что покажут в сериале правду и изобразят то, что на самом деле произошло на ЧАЭС.

Кадры со съемок российского сериала "Чернобыль"

О съемках

Сериал будет состоять из 12 серий, режиссером которых выступил Алексей Мурадов, ранее снявший несколько сериалов о Второй мировой войне. Также известно, что были проблемы с поиском инвесторов для сериала. В конце концов производством занималась компания Amalgama Studio при поддержке Минкульта РФ. Ведомство выделило на него субсидию в размере 30 миллионов рублей.

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И хотя студия должна была показать сериал чиновникам в декабре 2016 года, но срок перенесли на апрель 2019 года. Задержку объяснили поиском инвестора. По информации журналистами, по состоянию на июнь проект так и не отправили в Минкульт.

Съемки российского "Чернобыля" проходили летом 2018 года в белорусских городах — в списке Минск, Мозырь, Хотимск, Слуцк, Молодечне тому подобные. Зато мини-сериал от НВО снимали в спальных районах Вильнюса и на побережье Киевского моря.

Смотрите видео: неофициальный трейлер сериала "Чернобыль"

К слову, выход американо-британского сериала "Чернобыль" вызвал настоящий фурор в кинематографе. Он стал самым рейтинговым сериалом за всю историю кино. Британский обозреватель израильского издания Gareth написал: "На фоне "Чернобыля" – "Игра престолов" выглядит комедией".

Что известно про аварию на ЧАЭС?В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, который расположен в Киевской области, состоялась техногенная экологически-гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и дальнейшее разрушение четвертого энергоблока ЧАЭС. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ.



Сначала взрыв, мощностью в 300 Хиросим, замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек.



Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения. Было построено изоляционное сооружение "Укрытие" над четвертым энергоблоком ЧАЭС, но в 2013 году оно начало постепенно рушиться, но это не привело к повышению радиационного фона.