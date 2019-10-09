Как всегда выглядеть стильно, имея 10 вещей: полезные советы от Андре Тана

Пожалуй, каждый человек в свое время сталкивался с проблемой: в гардеробе есть немало одежды, однако на важное событие нечего надеть. Как уверяет популярный украинский дизайнер Андре Тан, есть решение этой ситуации. Нужно просто составить базовый гардероб.

Сезонные распродажи всегда пополняют наш гардероб крупными запасами одежды. Трендовые юбки или платья, рубашки или кофты, майки или сексуальные топы – чего только не найти в шкафу современной модницы. И даже с такими запасами наряды часто нечего надеть, ведь все вещи в сочетании выглядят нестильно и некрасиво.

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"Нечего надеть и негде складывать вещи? Хорошо, мы тоже этим грешим! А все почему? Да потому, что: "Ой, какая стильная кофточка! И какая разница, что мне ее некуда носить! Зато смотри, какая она красивая! И еще и со скидкой! Надо брать! "В результате – в шкафу годами лежат и кофточка со скидкой, и юбка "а вдруг еще мода вернется", и платье "а вдруг похудею или наберу вес". Такой гардероб, как чемодан без ручки", – утверждает Андре Тан.

Чтобы избежать накопления ненужных вещей, знаменитый дизайнер предлагает отечественным модницам составить базовый гардероб, который поможет каждый день выглядеть непревзойденно. По словам Андре Тана, достаточно всего 10 элементов одежды, которые будут прекрасно сочетаться друг с другом и с другими нарядами. Как это сделать – дизайнер поделился с журналистами LifeStyle 24.



Андре Тан дал ценные советы модницам / Пресс-служба

Обязательные правила базового гардероба

Андре Тан убеждает: чтобы составить базовый гардероб, нужно соблюдать 5 простых правил. Именно они помогут модницам сэкономить на покупке ненужных вещей и подобрать одежду, которая будет стильно смотреться даже через несколько лет.

1. Вся одежда должна быть правильного фасона, а не трендового! Мода меняется, а универсальные базовые вещи остаются. Поэтому если вам не подходят кюлоты, не стоит их покупать, потому что это сейчас в тренде.

2. Одежда должна быть психологически удобной для вас. Не стоит тратить средства на наряды, в которых вы по любым причинам чувствуете себя некомфортно. И в этом случае не стоит слушать советов подруг, которые убеждают, что одеяние подходит и его обязательно стоит купить.

3. Здесь и сейчас! "А вдруг я похудею и это платье будет смотреться на мне идеально", – думают украинские красавицы. Без сомнений, вы похудеете, но не факт, что наряд "на потом" принесет вам радость. Поэтому покупайте вещи по размеру.

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4. Качество ткани на первом месте! Базовый гардероб рассчитан не на один сезон, поэтому не стоит покупать дешевые вещи, которые вы будете заменять после нескольких выходов.

5. К одной новой вещи должны подходить три старых! Если при покупке одежды вы сразу не представляете, с каким нарядом из вашего гардероба она будет удачно сочетаться – откажитесь от покупки. Потому что впоследствии вам нужно будет потратить немалую сумму для новых сапог, сумки или кофты.



Как покупать вещи и экономить / Пресс-служба

Что должно входить в базовый гардероб

Для примера Андре Тан подобрал 10 вещей, которые прекрасно подойдут женщинам с разным типом фигуры. Все они безупречно сочетаются между собой и при подборе другой обуви или аксессуаров будут выглядеть кардинально иначе. Кроме этого, базовый гардероб в том универсален, что поможет вам выглядеть уместно как на праздничных событиях, так и во время будничных выходов.

Больше не нужно ломать голову над тем, что же одеть! Представляю 10 вещей базового гардероба! Все они прекрасно комбинируются между собой и создают различные образы, которые прекрасно подойдут к любому событию!

– заверил Андре Тан.

10 вещей, которые составят базовый гардероб:

Универсальный бежевый пиджак; Белая рубашка; Черная юбка-карандаш; Комфортный джемпер цвета мокко; Шерстяной кардиган; Джинсы; Универсальный гольф; Стильные приталенные брюки; Черное базовое платье; Бежевый тренч.

Именно из этих вещей любая модница может составить минимум 15 разных образов. Более праздничный или обыденный вид наряд получит благодаря обуви и аксессуарам. Так, туфли на каблуке всегда будут придавать элегантности образу, в то время как удобные кроссовки помогут создать образ в стиле casual.



Базовый гардероб от Андре Тана / Пресс-служба

Кроме этого, Андре Тан показал на примере, как обувь может повлиять на образ. Дизайнер подобрал другие наряды, которые могут составить базовый гардероб, показав их в сочетании с классическими балетками и туфельками. Образы были в любимом для Андре Тана французском стиле благодаря полосатому топу.

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Пример базового гардероба / Пресс-служба

Маленькое черное платье – секрет каждой модницы



Черное платье от Андре Тана / Пресс-служба

Еще легендарная Коко Шанель учила своих поклонниц, что в гардеробе каждой женщины должно быть маленькое черное платье. Времена изменились, однако ее урок остался актуальным. Андре Тан утверждает, что не обязательно платье черного цвета должно быть в базовом гардеробе, однако приталенный наряд поможет создать не один эффектный образ.

"Правда ли, что длинное платье подходит только высоким и худым девушкам", – этот вопрос очень часто звучит. И да, мой ответ: "Нет". Платье подходит всем женщинам без исключения! Неважно, ты Оля Полякова или невысокая девушка с пышными формами. Главное – правильно подобрать фасон,

– отметил Андре Тан.

Дизайнер рассказал, что высокие и стройные девушки могут с легкостью одеть приталенное платье с длиной ниже колена. Такой наряд в сочетании с обувью на каблуке прекрасно подойдет к торжественным мероприятиям или особым встречам, а вот с кроссовками красавицы смогут одеть его каждый день.

Для невысоких девушек Андре Тан предлагает обратить внимание на платья с четко обозначенной талией. Если в покрое платья не предусмотрена вставка, то стоит просто подобрать ремень к платью. Обувь на каблуке или же танкетке поможет визуально сделать красавиц выше.

Украинским модницам с пышными формами Андре Тан также рекомендует не отказываться от платьев длины миди. Таким красавицам, по словам дизайнера, стоит выбирать наряды с завышенной талией.

Приталенное платье может стать основой базового гардероба каждой модницы. Благодаря верхней одежде и аксессуарам она каждый раз будет выглядеть по-другому. Поэтому женщина сможет создавать кардинально другие образы благодаря той одежде, которая уже есть в ее гардеробе. Как этого достичь – смотрите на фото.



Стильные образы от Андре Тана / Пресс-служба

Кардинально изменить свой гардероб – не так сложно, что на практике доказывает Андре Тан. Внимательно присмотритесь к нарядам ваших кумиров, которые они демонстрируют во время будничных и публичных выходов. Именно там можно с легкостью увидеть, что и у знаменитых красоток есть свой базовый гардероб, который всегда помогает им выглядеть стильно и трендово. Пользуйтесь ценными советами от Андре Тана и экономьте на вашем шопинге.