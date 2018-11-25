Как вы относитесь к выступлениям украинцев в России и оккупированном Крыму? Опрос

Каждый год ряды российских гастролеров увеличиваются. Многие украинские звезды радушно соглашаются на предложения выступить в России или же оккупированном Крыму.

Ани Лорак, Таисия Повалий, Светлана Лобода и Макс Барских на днях получили российские награды на ежегодной премии "Золотой граммофон". Звезды не только получили награды в Москве, но и выступили со своими хитами.

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Список тех, кто со времени вторжения российских войск на территорию Украины выступал в России, пополняется все новыми именами. Иван Дорн, Alexeev, Алина Гросу, Вера Брежнева, Лолита, Виталий Козловский – это далеко не все артисты, которые засветились на территории РФ или в российский телепередачах. Журналисты LIfeStyle 24 решили узнать, как вы относитесь к таким выступлениям.