Как выбрать безсульфатный шампунь: ценные советы

Шампунь – это неотъемлемая часть ухода за волосами. Подавляющее большинство покупателей уже давно отказывается от рекламируемых шампуней, ведь в них содержатся сульфаты, которые плохо влияют на общее состояние волос. Мы решили разобраться, какие плюсы и минусы есть в безсульфатных шампунях и почему они более натуральны и полезны от шампуней, в которых содержатся консерванты и парабены.

Что такое сульфат?

Сульфаты, содержащиеся в шампунях – это соли серной кислоты. При взаимодействии с водой они окисляются и образуют густую пену. Во время мытья волос шампунем, который содержит сульфаты – хорошо очищается кожа головы и покрывается пленкой, которая образуется во время окисления. Сульфаты используют почти во всех косметических и бытовых средствах, поэтому они достаточно доступные.

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Чем вреден сульфатный шампунь? В шампунях, которые образуют объемную пену на волосах, прежде всего следует обратить внимание на состав, в котором могут содержатся такие вредные элементы:

Лаурилсульфат – образует густую пену и вызывает раздражение кожи головы. В составе шампуня обозначается аббревиатурой АLS или Ammonium Lauryl Sulfate.

Сульфат натрия – образует устойчивую и густую пену. Если шампунь долго передержать на волосах, он способен печь, вызвать сухость кожи головы и шелушение. В составе обозначается аббревиатурой SLS или Sodium Lauryl Sulfate.

Лауретсульфат – это вещество менее опасно, чем два предыдущие. При долгом использовании шампуня с лауретсульфатом возможно возникновение сухости кожи. Он обозначается в шампунях аббревиатурой ALES или Ammonium Laureth Sulfate.

Sodium myreth sulfate, SMES – такой же сульфат натрия, впрочем менее опасен, ведь хорошо концентрирован.



Сульфатный шампунь вредит волосам

Что надо знать о безсульфатном шампуне?

Несмотря на то, что безсульфатный шампунь может в разы превысить цену обычного шампуня, результаты также вас быстро не удивят. Шампуни хорошо очищают кожу головы, однако не так быстро, как мы привыкли к этому раньше. Чтобы полностью избавиться от загрязнения, придется намылить голову хотя бы два раза. Однако если вы моете волосы каждый день, то вам будет достаточно намылить голову только один раз.

Безсульфатный шампунь быстро израсходуется, ведь для того, чтобы образовалась пена, нужно намного больше шампуня.

При использовании шампуня с натуральными компонентами, не ждите wow-объема. Безсульфатные средства имеют накопительный эффект. Дайте волосам "привыкнуть" к новому продукту и уже через две-три недели сможете увидеть первый результат.

Такие шампуни плохо очищают волосы от стайлинг-средств. Если вы любите использовать продукты для укладки (лак, пенка, пудра и другие), то должны понимать, что они содержат химические вещества, которые необходимо смывать. К сожалению, безсульфатные шампуни плохо справляются с такой задачей.

Какая польза от безсульфатных шампуней?

– Безсульфатный шампунь содержит в составе натуральные компоненты, поэтому не пересушивает кожу головы. При использовании такого шампуня кожа головы долго остается чистой.

– Не смывает краску с окрашенных волос.

– Не оставляет на коже вредных веществ.

– Такой шампунь используют после процедуры кератинового выпрямления волос.

– Волосы выглядят здоровее, а структура волос приобретает естественный вид.

– Безсульфатный шампунь содержит безвредные очистные компоненты, такие как Coco Glucoside, Decyl Glucoside, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Cocoamidopropyl Betaine, которые легко смываются и не нарушают защитных механизмов кожи.



Безсульфатные шампуни не содержат много пены

Как выбрать безсульфатний шампунь?

При выборе бальзама, кондиционера или лосьона для ухода за волосами особых правил можно не соблюдать. Все маски, в основном, не содержат консервантов и парабенов. После кератинового выпрямления волос специалист может назначить специальный шампунь, впрочем, выбор маски или бальзама остается за вами.

Однако если вы хотите оздоровить свои волосы натуральными компонентами, внимательно читайте состав шампуня и присмотритесь к ценам. Знайте, не всегда дорогой шампунь – качественный, однако не всегда доступная цена шампуня будет гарантировать вам 100% уход.

5 безсульфатних шампуней

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4.4/5 на базе 2541 отзыва

веганский продукт;

единственный из списка с фосфатами, однако из кокоса.

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4.2/5 на базе 7307 отзывов

для ежедневного использования;

только полезные компоненты;

сбалансированный уровень pH.

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4.2/5 на базе 1406 отзывов

для всех типов волос;

масла перечной мяты;

состоит из трех органических масел.

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4.1/5 на базе 2980 отзывов

для поврежденных волос;

делает волосы послушными;

не содержит лаурил и лаурет сульфатов.

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4.1/5 на базе 1723 отзывов

сертифицирован NSF;

не содержит ингредиентов животного происхождения;

уменьшает сухость кожи головы.

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