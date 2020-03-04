Как выбрать подарок любимой женщине на 8 марта: советы сексолога

Совсем скоро женщины будут праздновать 8 марта. Обычно в этот день мужчины дарят цветы, конфеты или украшения. Однако большинство всегда хочет приготовить особенный подарок, чтобы женщина точно была в восторге.

Накануне Международного женского дня сексолог Юлия Ярошенко в эфире 24 канала рассказала, как мужчине выбрать правильный подарок для своей женщины.

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Ярошенко отметила, что очень важно, чтобы мужчина не воспринимал подарок как обязанность.

Это не должно быть бременем для мужчины. Подарок должен содержать в себе чувство, нести эмоциональный вклад в отношения. Именно поэтому первый принцип, которого я советую придерживаться мужчинам, – дарить то, что хочется увидеть на любимой женщине,

– обяснила сексолог.

Если пара уже долго вместе и у них близкие отношения – можно подарить белье. По словам сексолога, это может еще больше сблизить пару.



Белье лучше дарить в изысканной упаковке / Фото: facebook.com/aviaparkmsk

Если мужчина хочет, чтобы подарок был более романтическим – у Ярошенко также есть идея. "Можно купить какую-то безделушку, которая будет намекать на период, когда отношения только формировались", – сказала эксперт.

Чтобы понять, чего именно хочет женщина, стоит только прислушаться – очень часто они намекают и говорят об этом. Самое главное, чтобы подарок не был стандартным.

Часто люди дарят "социальный шаблон", а при этом желание улучшить жизнь друг друга откладывают в сторону. Игры не будет – праздника не будет. Отношения хотят спонтанности,

– заверила Юлия Ярошенко.

Часто мужчины делают подарки после ссор, чтобы загладить свою вину. Однако сексолог отметила, что такой способ не всегда помогает.

"Если конфликт был в финансовой сфере и вы, в виде подарка, возвращаете долг – вероятно, напряжение в отношениях исчезнет. Однако, если мужчина что-то не то сказал, то подарки не решат этот вопрос. Надо понять в чем проблема и решать ее отдельно. Откупиться не получится", – сказала Ярошенко.



Главный атрибут 8 марта – тюльпаны / Фото: 1zoom.me

Сексолог рассказала, что женщина самостоятельно может помочь мужчине догадаться, какой именно подарок она хочет. Самое главное – не "пилить", не критиковать и не требовать у своей половинки. Надо улыбаться, намекать, радоваться и благодарить даже за малейшие подарки. Мужчина увидит вашу благодарность, и непременно захочет приготовить еще более ценный подарок.

По мнению Ярошенко, женщины также должны радовать подарками мужчин. "Я, к примеру, несколько раз своему мужу дарила цветы. Все мы люди, которые хотят приятных комплиментов", – сказала сексолог.