Как выбрать верхнюю одежду по типу фигуры: эксклюзивные советы от Андре Тана

Едва ли не все модницы сталкиваются с вопросом: почему трендовая одежда иногда выглядит непривлекательно на теле? Все потому, что при выборе вещей следует учитывать свои особенности фигуры. Как это сделать – эксклюзивно для LifeStyle 24 рассказал украинский дизайнер Андре Тан.

В первые дни зимы украинцы уже почувствовали существенное похолодание. Поэтому первое, о чем стоит позаботиться модницам, – это о верхней одежде. Экошубки или утепленные пальто, пуховики или же бушлаты – фэшн-индустрия предлагает немалый выбор на любой вкус. Однако как правильно подобрать верхнюю одежду? С этим на помощь пришел дизайнер Андре Тан.

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По его словам, лучше купить одну качественную вещь, чем держать в своем гардеробе десятки других, которые не выглядят стильно. Поэтому при выборе верхней одежды нужно знать главные правила шопинга от Андре Тана. В частности:

Выбирайте психологически удобные вещи;

Не экономьте на покупке верхней одежды;

Покупайте наряд по размеру, а не на случай похудения или наоборот;

К одной новой вещи должны подходить по крайней мере три наряда, которые уже есть в вашем гардеробе;

Одежда должна быть правильного фасона.

Собственно, с последним правилом у многих модниц возникает проблема. Как можно угадать: подойдет наряд, или, наоборот, будет полнить? Поэтому Андре Тан советует не только учитывать тренды зимы, но и тип фигуры.

Приблизившись к долгожданной покупке, женщины чаще всего забывают о том, что не все тренды могут им пасовать, потому что в первую очередь надо учитывать свои недостатки и преимущества. Одежда – это такая себе игра, которая только поможет вам обыграть слабые стороны!

– поделился Андре Тан.

Прежде, чем приступить к выбору зимней одежды, стоит определить тип фигуры. Поняв особенности своего тела, вы сможете с легкостью подчеркнуть собственные достоинства и выглядеть стройно и стильно.

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Существует немало критериев, по которым можно определить тип фигуры. Однако, самое простое – это просто внимательно присмотреться к себе и узнать в картинке свои параметры.



Типы фигуры на примере звезд / Dress Me Up

"Песочные часы"

Этот тип фигуры считается едва ли не эталоном. Обладательницы таких форм могут с легкостью иметь параметры 90-60-90. Стройная талия, широкие бедра, пропорциональные до плеч – о такой женщине мечтают многие мужчины.

К типу "песочные часы" относятся немало знаменитостей. В частности, Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Моника Беллуччи, Наоми Кэмпбелл, Софи Лорен, Скарлетт Йоханссон и другие. Однако и эти известные модницы знают, как подчеркнуть свои формы.

Если вы относитесь к типу фигур "песочные часы", то вам подойдет верхняя одежда, в которой можно сделать акцент на талии. В таком случае, ремень – ваш лучший друг. Не пытайтесь скрыть себя за крупными пуховиками, которые только добавляют вам лишнего объема и скрывают ваши прекрасные очертания,

– советует Андре Тан.



Пальто от Андре Тана / Пресс-служба



Подчеркните талию ремнем / Pinterest



Выбирайте пальто с акцентом на талии / Pinterest



Экошуба с поясом – тренд сезона / Joy Pup

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"Треугольник"

Модницы с таким типом фигуры могут похвастаться красивыми пышными бедрами и хрупкими плечами. К таким девушкам относятся Дженнифер Лопес, Рианна, Рэйчел Билсон, Игги Азалия, Кейт Уинслет и другие.

Для девушек с типом фигуры "треугольник" наоборот желательно носить объемные вещи, которыми вы сможете уравновесить отсутствие объема сверху, и сравнять его с нижней частью – бедрами,

– отметил Андре Тан.



Дженнифер Лопес в экошубе / Instagram / @jlo



Хейли Болдуин в дубленке / Pinterest

"Перевернутый треугольник"

Это один из самых популярных типов фигур среди женщин. Разглядеть его можно, одев приталенный наряд. У красавиц с формами "перевернутого треугольника" будут большие плечи, чем бедра. К такому типу относятся Анджелина Джоли, Камерон Диас, Деми Мур, Рене Зеллвеггер.

Женщины, имеющие фигуру по типу "перевернутый треугольник" должны помнить, что одежда А-силуэта только поможет скорректировать объем, которого вам не хватает сверху,

– посоветовал Андре Тан.



Роскошный образ Мелании Трамп в кейпе / Getty Images



Пальто с ярким А-силуэтом / Joy Pup

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"Яблоко"

Обычно, женщины с типом фигуры "яблоко" имеют выраженный живот и стройные ноги. Поэтому задача таких модниц – сделать акцент на ноги и визуально удлинить силуэт, скрыв округлость.

К типу фигуры "яблоко" относятся Келли Осборн, Джессика Симпсон, Келли Кларксон, Риз Уизерспун.

Тип фигуры "яблоко" имеет обычно лишние сантиметры в области талии, поэтому стоит собственноручно сместить акценты, выбрав одежду из трапециевидного или свободного покроя,

– рассказал дизайнер.



Экошуба от Андре Тана / Пресс-служба



Пальто свободного кроя / Joy Pup



​Экошуба свободного кроя / Joy Pup

"Прямоугольник"

Такие женщины имеют почти одинаковую ширину плеч и бедер. И, если на первый взгляд, параметры могут показаться неефектними, то Милла Йовович, Миша Бартон, Кира Найтли, Джулия Робертс, Анна Курникова активно это опровергают.

Девушки, имеющие прямоугольную фигуру, должны играться с объемными вещами, дополнительными акцентами на талии. Главное – не выбирать абсолютно приталенные вещи,

– добавил Андре Тан.



Стильная верхняя одежда / Joy Pup



Объемные вещи – тренд сезона / Pinterest

"Вы должны помнить, что следить за трендами нужно лишь для того, чтобы не выглядеть, как человек из прошлого. Однако это не означает, что вы должны скупать все, что вам предлагает мир моды. Среди кучи трендов и модных рекомендаций вы должны выбрать "свои" вещи, создавая собственный, неповторимый стиль", – отметил Андре Тан.

Все фото подобраны журналистами LifeStyle 24