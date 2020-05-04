Как выглядел Львов в 1939 году: подборка уникальных фотографий

Львов – замечательный город, который поражает своей архитектурой, впечатляющей аурой, вкусным кофе и радушием. В этот город влюбляются все, кто хоть раз прогулялся по брусчатке старых площадей и увидел воочию красоту настоящей туристической мекки. Редакция LifeStyle 24 нашла уникальные фотографии Львова 1939 года, поэтому предлагаем посмотреть, как выглядел город в те времена.

Львов – родина уникальной неповторимой архитектуры, огромного количества заведений и интересных мест, сообщает LifeStyle 24. Львов часто называют "маленьким Парижем" и даже внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как выглядел один из самых красивых городов Европы в 1939 году – смотрите в нашей подборке.

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Площадь Рынок – место популярное не только среди туристов, но и среди самих львовян. Именно возле памятника назначаются большинство встреч, поэтому возле него всегда можно увидеть множество людей.



Площадь Рынок в конце 1939 года / Фото Сергея Шиманского

Колодец с фигурой Нептуна или фонтан "Нептун" – один из четырех фонтанов, которые расположены по одному на каждом углу площади Рынок во Львове. В День вышиванки, памятники одевают в белоснежные рубашки, поэтому выглядит это весьма колоритно.



Фонтан "Нептун" 1939 года / Фото Сергея Шиманского

Церковь святого Андрея во Львове – одна из святынь Львова, олицетворяющая не только красоту и величие европейской культуры, но и позволяет затронуть древнейшие страницы украинской истории.



Церковь святого Андрея во Львове / Фото Сергея Шиманского

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Улица Русская – известная улица в историческом центре Львова, которая соединяет площадь Рынок с улицей Подвальной. Эта улица ведет туристов к Высокому Замку. Ранее, именно на этой узкой улице, несмотря на ее размеры, не могли разминуться два трамвая.



Улица Русская ведет к памятнику Федорову / Фото Сергея Шиманского

Итальянский дворик – одно из самых романтичных мест во Львове. Его также называют Венецианским двориком. Благодаря своему особому строению сюда не попадает внешний шум площади Рынок и соседних улиц. Поэтому здесь всегда тихо и спокойно.



Итальянский дворик – уютное место во Львове / Фото Сергея Шиманского

Доминиканский собор – самый большой барочный храм Львова. Церковь находится в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.



Доминиканский собор в 1939 году / Фото Сергея Шиманского