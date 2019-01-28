Как выглядела Джамала до рождения ребенка: редкое фото

60 Читати новину українською
Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Популярная украинская певица Джамала присоединилась к флешмобу #10yearschallenge в сети и показала, как она выглядела 10 лет назад.

Архивное фото Джамала опубликовала на своей странице в Instagram и рассказала, что именно изменилось за последние 10 лет.

Читайте также: Я – не лаунж, я не могу быть фоном, – откровенное интервью с Джамалой

Украинская певица, которая 27 марта 2018 года назад стала впервые мамой, позирует в желтом свитере с открытыми плечами и джинсах. Ярким аксессуаром в образе звезды 10-летней давности стала яркая чалма насыщенного цвета в тон.

"В альбомах +5, в килограммах +6, в "человеках" +1. Сцены, страны, счастья... не сосчитать", – отметила Джамала в подписи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

 

Теги: LifeStyle Музыка Джамала
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
сегодня 11:22 Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
Юлія Девда 148
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
26 января 13:30 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
728
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
25 января 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 528
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
25 января 19:00 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 641
Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
25 января 17:01 Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
888
"Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
25 января 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
Юлія Девда 884
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук