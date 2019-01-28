Как выглядела Джамала до рождения ребенка: редкое фото

Популярная украинская певица Джамала присоединилась к флешмобу #10yearschallenge в сети и показала, как она выглядела 10 лет назад.

Архивное фото Джамала опубликовала на своей странице в Instagram и рассказала, что именно изменилось за последние 10 лет.

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Украинская певица, которая 27 марта 2018 года назад стала впервые мамой, позирует в желтом свитере с открытыми плечами и джинсах. Ярким аксессуаром в образе звезды 10-летней давности стала яркая чалма насыщенного цвета в тон.

"В альбомах +5, в килограммах +6, в "человеках" +1. Сцены, страны, счастья... не сосчитать", – отметила Джамала в подписи.