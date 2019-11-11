Как выглядела Ирина Билык в начале карьеры: архивные фото

Украинская певица и народная артистка Украины продемонстрировала поклонникам фото, которые были сделаны много лет назад. Тогда звезда делала лишь первые шаги к большой сцене. Ирина Билык опубликовала фото в инстаграме и рассказала, за что любит каждое время года.

49-летняя украинская певица Ирина Билык поделилась с поклонниками архивным кадром. На опубликованном фото, сделанном много лет назад, узнать Ирину Билык довольно сложно.

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Певица показала архивное фото, на котором выступает на сцене с короткой стрижкой. Обольстительности рыжеволосой Ирине Билык добавляет платье с обнаженными плечами и чокер с красным цветком. В статье певица рассказала, за что любит каждое время года и анонсировала выход нового трека – "Червона помада".

Я люблю все времена года. Весну за то, что у меня день рождения. Зиму – потому что Новый год и снег. А нынешнюю осень я люблю за то, что 15 ноября вы услышите премьеру моей новой песни. Эх, девочки! Красимся красной помадой и выходим на охоту,

– написала Ирина Билык.

Певица не впервые ностальгирует вместе со своими поклонниками. Она уже неоднократно публиковала фото, сделанные много лет назад. Одну из заметок она посвятила поздравлению с Днем учителя.

Можно любить или не любить школьные годы, но они формируют нашу личность. Педагог – это не профессия, а призвание. Сегодня я вспоминаю свою школу и учителей, ведь скоро День учителя,

– написала Ирина Билык в своем инстаграме.

Другой фотографией Ирина Билык напомнила о том, какой была в начале карьеры и до кардинальных изменений имиджа.