Как выглядела Оля Фреймут в 12 лет: телеведущая показала архивное фото

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Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

37-летняя украинская телеведущая Оля Фреймут продолжает делиться с поклонниками редкими снимками своего детства и юношества.

На странице в инстаграме Фреймут опубликовала в сторис архивное фото, на котором она изображена в свои 12 лет.

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На фотографии маленькая Ольга позирует в вышиванке с массивным ожерельем на шее. У телеведущей в детстве было стильное каре. Ранее в интервью изданию "Арт-мозайка" телеведущая размышляла о том, что она именно благодаря любви своих родителей с детства знала, что особенная и все сможет. Также с детства Фреймут привили любовь к труду.

"Меня, как в еврейской семье, очень сильно любили и за все хвалили. И искренне хвалили! Если я что-то не то делала, родители просто молчали, не критиковали. Поэтому любовь родителей – раз. Второе – любовь к труду. Меня учили работать", – отмечала телеведущая.

Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Оля Фреймут
Оля Фреймут / Facebook

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Ольга Фреймут
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