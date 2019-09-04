Как выглядеть непревзойденно на официальной встрече: пример Иванки Трамп

Иванка Трамп является не только самой влиятельной дочерью Дональда Трампа, но и известной модницей. Каждый раз на официальных мероприятиях она поражает общественность стильными образами и элегантностью.

На днях Иванка Трамп с многодневным визитом отправилась в Колумбию. В аэропорту политик уже успела провести неофициальную беседу с коллегами и засветить перед камерами обновленный имидж. Однако в графике Иванки есть немало важных встреч, к каждой из которых она тщательно подготовилась.

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Так, 3 сентября представитель Белого дома побывала в Академии национальной политики имени генерала Сантандера, в Боготе. Сопровождала Иванку Трамп вице-президент Колумбии Матха Люсия Рамирес. Однако благодаря удачно подобранной одежде американка сумела затмить всех на официальной встрече.

Перед участниками мероприятия она предстала в роскошном оливковом платье от бренда Johanna Ortiz. Наряд имел рукава-воланы, пояс и декоративные вставки, напоминавшие погоны. Стройную фигуру Иванка Трамп подчеркнула пояском и приталенным низом платья. К образу она подобрала светлые туфли-лодочки, которые акцентировали внимание на ее роскошном загаре.

Завершила день Иванка Трамп участием в официальном приеме, организованном президентом Колумбии, Иваном Дуке Маркесом. На ужин политик пришла в стильном приталенном платье золотистого цвета с цветочным принтом и едва заметными шлейками. В двух нарядах Иванка Трамп выглядела непревзойденно, что успели отметить все мировые СМИ.