Как выглядеть по-королевски изящно: Летиция показала элегантные образы

Испанская королева Летиция не прекращает поражать общественность яркими и одновременно элегантными образами. Поскольку график Ее Величества довольно насыщенный, общественность может ежедневно любоваться изящным стилем модницы. Так как выглядеть по-королевски – журналисты LifeStyle 24 продемонстрируют на примере последних выходов Летиции.

В гардеробе испанской королевы можно найти немало изящных вещей. Летиция – любительница минималистичных, однако брендовых изделий, поэтому с легкостью создает образы, которые подчеркивают ее почтенный титул. На днях Ее Величество приняла участие в двух мероприятиях, продемонстрировав отличный стиль.

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На климатическом форуме COP25, который прошел 11 декабря, королева Летиция предстала перед общественностью в клетчатом сером платье. Стройную талию Ее Величество решила подчеркнуть тонким поясом, который гармонично дополнял образ. А вот эффектным акцентом стал трендовый черный кейп, который Летиция надела поверх платья. Туфли-лодочки и клатч завершили безупречный образ королевы.



Королева Летиция в Мадриде / Getty Images

Однако многочасовое мероприятие не утомило знаменитую испанку. Уже на следующий день она красовалась в юбке с хищным принтом, который является одним из главных трендов сезона. Дополнила образ Летиция черной кофтой, ремнем и сапогами на каблуках.

В таком эффектном наряде Ее Величество приняла участие в еще одном важном форуме. Темой встречи были социально-экономические последствия аварий с детьми, которые стали жертвами. Летиция представила статистику, которую составили ее помощники.

Эффектный образ королевы Летиции / Getty Images