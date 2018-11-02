Как выглядеть роскошно на каждом фото: три секрета правильного позирования

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Как правильно позировать перед камерой: советы фотографов
Как правильно позировать перед камерой: советы фотографов / www.emilysotoblog.com

Каждая девушка всегда переживает, как она выглядит на фотографиях. Особенно это касается фотографий, на которых изображены несколько человек.

Британские стилисты и фотографы вывели несколько правил, которые следует учесть перед съемкой, передают журналисты The Daily Mail. Полезные советы уже испытали знаменитые модели, которые появляются на страницах популярных глянцев.

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Естественная улыбка

Первое, на что обращает внимание человек при просмотре фотографии – это эмоции модели. Поэтому стилисты советуют показывать максимально естественную, не натянутую улыбку. Для этого не следует употреблять слово cheese (в переводе с англ. – сыр), поскольку при его произношении человек слишком широко растягивает губы. Это выглядит причудливо и не привлекательно. Взамен замените слово на thursday (четверг). По словам фотографов, в таком случае лицо имеет расслабленный вид.

Стоит отметить, что этот прием активно использует супермодель Ратаковски. Манекенщица всегда выглядит роскошно, а фотографы охотно делают фотографии с ней.

 

Правильное место на групповом фото

Наверное, каждый человек сталкивался с ситуацией, когда все участники группового фото выглядят стройными, а он – слегка пышным. Фотографы уверяют: если выбрать правильное место перед камерой, вы будете эффектнымы на снимке. Так, эксперты признались, что тот человек, которые стоит на переднем плане, ближе к фотографу, будет визуально выглядеть больше, чем другие участники съемки.

 

Чтобы избежать такого эффекта, становитесь или на одном уровне с другими, или же выбирайте место посередине.

 

Рабочая сторона

Среди фотографов популярным словосочетание является "рабочая сторона". Это ракурс, с которого человек имеет привлекательный вид. По исследованиям ученых, в основном, модели показывают левую часть лица, поскольку именно она эффектнее выглядит в кадре.

Теги: LifeStyle Красота Советы
Источник: Lifestyle
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